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Cienciano visita el Nilton Santos con la misión de sentenciar su boleto a los cuartos de final de la Sudamericana ante un Botafogo en crisis

Tras el categórico 6-1 de la ida, el "Papá de América" buscará sellar su clasificación en Río de Janeiro (7:30 p.m.).

Alejandro Hohberg junto a Carlos Garcés.
Alejandro Hohberg junto a Carlos Garcés. | Cienciano
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Cienciano visita esta noche a Botafogo en el estadio Nilton Santos de Río de Janeiro, cargando el peso de una ventaja histórica, pero con la obligación de sentenciar un boleto dorado a los cuartos de final de la Copa Sudamericana (7:30 p.m.). Tras la descomunal e inédita goleada por 6-1 propinada en el Inca Garcilaso de la Vega del Cusco, el “Papá de América” se encuentra ante la oportunidad perfecta de revivir sus viejas épocas de gloria continental ante un gigante herido que atraviesa su peor crisis de la temporada.

En un ambiente caldeado y con entradas con precios muy por debajo de lo usual, el todopoderoso Botafogo, un club acostumbrado a las altas esferas del continente, está obligado a apelar a una épica desmedida: marcar cinco goles para forzar los penales o seis para clasificar directo, eso sí, no debe recibir ni un gol en contra. La histórica humillación sufrida a 3.400 metros de altura detonó una bomba interna que acabó con el despido del director técnico Franclim Carvalho a tan solo 48 horas de la revancha. Rodrigo Bellão, actual entrenador del equipo sub 20, es quien cargará con el peso de un equipo que además suma una nueva derrota en el Brasileirao (1-0 ante Vitória).

Por su parte, el Cienciano de Horacio Melgarejo pisa suelo brasileño consciente de que la historia juega a su favor. Tras perderse la ida por suspensión, el ariete ecuatoriano Carlos Garcés regresa al once titular fresco y con hambre de gol. Su presencia complementará el gran momento de Matías Succar (quien anotó un ‘hat-trick’ en la ida) y las asistencias punzantes de Alejandro Hohberg, por lo que buscarán hacer vibrar a todo el Perú como en el lejano 2003.

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