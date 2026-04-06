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Partidos de hoy, lunes 6 de abril: ¿a qué hora y dónde ver fútbol EN VIVO?

Conoce EN VIVO la programación de HOY, horarios y canales de TV de los partidos de la Liga 1, Liga Profesional Argentina y Serie A de Italia.

Programación de los partidos de hoy, lunes 6 de abril. Foto: composición LR/FC Cajamarca/AFP
Programación de los partidos de hoy, lunes 6 de abril. Foto: composición LR/FC Cajamarca/AFP

¿A qué hora y dónde ver los partidos de hoy? HOY, lunes 6 de abril del 2026, continúa la jornada deportiva con los partidos de fútbol en Sudamérica (Liga 1, Liga Profesional) y Europa (Serie A) por las señales de canales como ESPN, L1 Max, DSports o desde servicios de streaming (Disney Plus Premium, DGO) para que no te pierdas ningún encuentro de tu equipo favorito.

Luego de un fin de semana con apasionantes partidos, la novena jornada del Torneo Apertura llega a su fin con el duelo entre FC Cajamarca y Los Chankas. El equipo de Andahuaylas visitará al cuadro de Hernán Barcos con la intención de obtener un resultado positivo y adjudicarse el primer lugar de la tabla de posiciones.

PUEDES VER: Tabla de posiciones liga 1 2026: clasificación actualizada con el resultado del clásico y toda la fecha 9 de Apertura

lr.pe

Partidos de la Liga 1 HOY

  • FC Cajamarca vs Los Chankas
  • Hora: 3.00 p. m.
  • Canal: L1 Max

Partidos de HOY en la Liga Profesional Argentina

  • Argentinos Juniors vs Banfield
  • Hora: 5.00 p. m.
  • Canal: ESPN, Disney Plus
  • Instituto vs Defensa y Justicia
  • Hora: 7.15 p. m.
  • Canal: TNT Sports, TyC Sports

Partidos de la Serie A HOY

  • Juventus vs Genoa
  • Hora: 11.00 a. m.
  • Canal: ESPN 4, Disney Plus
  • Napoli vs Milán
  • Hora: 1.45 p. m.
  • Canal: ESPN, Disney Pus
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