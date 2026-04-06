Partidos de hoy, lunes 6 de abril: ¿a qué hora y dónde ver fútbol EN VIVO?

¿A qué hora y dónde ver los partidos de hoy? HOY, lunes 6 de abril del 2026, continúa la jornada deportiva con los partidos de fútbol en Sudamérica (Liga 1, Liga Profesional) y Europa (Serie A) por las señales de canales como ESPN, L1 Max, DSports o desde servicios de streaming (Disney Plus Premium, DGO) para que no te pierdas ningún encuentro de tu equipo favorito.

Luego de un fin de semana con apasionantes partidos, la novena jornada del Torneo Apertura llega a su fin con el duelo entre FC Cajamarca y Los Chankas. El equipo de Andahuaylas visitará al cuadro de Hernán Barcos con la intención de obtener un resultado positivo y adjudicarse el primer lugar de la tabla de posiciones.

Partidos de la Liga 1 HOY

FC Cajamarca vs Los Chankas

Hora: 3.00 p. m.

Canal: L1 Max

Partidos de HOY en la Liga Profesional Argentina

Argentinos Juniors vs Banfield

Hora: 5.00 p. m.

Canal: ESPN, Disney Plus

Instituto vs Defensa y Justicia

Hora: 7.15 p. m.

Canal: TNT Sports, TyC Sports

Partidos de la Serie A HOY