Haaland marcó 5 goles en la aplastante victoria de Noruega 11-1 ante Moldavia por las Eliminatorias Europeas rumbo al Mundial 2026

Este resultado histórico impulsa a Noruega hacia su primera clasificación a un Mundial en 28 años, posicionándose como líder del grupo I con 15 puntos, seguido por Italia, que suma 9.

Erling Haaland marcó cinco goles en la victoria de Noruega por 11-1 ante Moldavia.
Erling Haaland marcó cinco goles en la victoria de Noruega por 11-1 ante Moldavia. | Foto: composición LR/Yahoo Sports

Por la jornada 6 de las Eliminatorias Europeas rumbo al Mundial 2026, la selección de Noruega aplastó categóricamente por 11-1 a la débil Moldavia, en el Ullevaal Stadion, ubicado en Oslo. Los cinco goles de Erling Haaland fueron clave para certificar un resultado histórico y abultado para el cuadro nórdico. El triunfo de los noruegos deja a los dirigidos por Ståle Solbakken muy cerca de clasificar a un Mundial después de 28 años.

Noruega suma 15 puntos en su grupo y se afianza en la primera ubicación del grupo I de las eliminatorias europeas. Foto: Reuters

La contundente goleada de Noruega que lo deja más líder que nunca en su grupo

El festival de goles comenzó temprano, a los 5 minutos, con el tanto de Felix Horn Myhre, quien abrió el marcador para Noruega. Desde el minuto 11, el protagonismo pasó a manos del delantero del Manchester City, Erling Haaland, quien dio inicio a su show goleador. En el primer tiempo, la selección nórdica ya había asegurado cinco tantos; en la segunda parte, el trámite fue aún más sencillo, con un ‘Cyborg’ imparable que continuó ampliando la ventaja hasta sellar la histórica goleada.

Los otros goles llegaron gracias al capitán Martin Ødegaard y a Thelo Aasgaard, quien firmó un póker de anotaciones. Por otro lado, el tanto del descuento para Moldavia llegó gracias a un autogol del central Leo Skiri Østigård en el minuto 74. Con ello, Noruega se impuso por un contundente 11-1 sobre Moldavia en las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026.

Con este resultado, Noruega se afianza en la primer ubicación del grupo I con 15 puntos, dejando a Italia, su más cercano perseguidor con 9 puntos en la segunda casilla con 9 unidades.

¿Quién será el próximo rival de Noruega en las Eliminatorias Europeas rumbo al Mundial 2026?

Tras la abultada victoria, Noruega enfrentará a Israel en condición de local el próximo 11 de octubre, con el objetivo de mantener su paso firme rumbo al Mundial 2026.

Cabe recordar que el primero de cada grupo se clasifica de manera directa al Mundial, mientras que el segundo deberá disputar los playoffs europeos, programados para el próximo año.

