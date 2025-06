El mediocampista del Real Madrid, Jude Bellingham, expresó su preocupación por el mal estado de las canchas en Estados Unidos, instando a mejoras para el próximo Mundial de Clubes.

A pesar de la victoria de los blancos en el certamen, Bellingham no pudo evitar señalar la necesidad urgente de mejorar las condiciones del césped. El jugador, que anotó el primer gol en el partido contra Pachuca, se convirtió en el centro de atención no solo por su desempeño, sino también por sus críticas constructivas hacia la infraestructura deportiva en el país anfitrión.

Estas declaraciones del inglés resaltan un tema importante que podría afectar el rendimiento de los jugadores y la experiencia de los aficionados en el próximo certamen.

¿Qué dijo el jugador del Real Madrid sobre las canchas del Mundial de Clubes?

Tras el partido, Bellingham no dudó en expresar su descontento con el estado de las canchas. “Las canchas no están nada bien. Retienen el balón. El balón apenas rebota. Además, es duro para las rodillas”, comentó el mediocampista. Estas observaciones no son menores, ya que varios jugadores se han quejado de las condiciones de los estadios americanos.

El futbolista inglés también hizo un llamado a las autoridades para que tomen en cuenta estas condiciones antes del Mundial de Clubes del próximo año. “Ojalá alguien lo considere el año que viene. Es importante que protejamos a los jugadores además de ofrecerles a los aficionados un gran espectáculo”, añadió Bellingham.

Críticas de jugadores por las pésimas condiciones en el Mundial de Clubes

Desde el inicio del Mundial de Clubes, varios jugadores han expresado su malestar por las condiciones en las que se disputan los partidos. Futbolistas como Marcos Llorente, Dean Huijsen y Trent Alexander-Arnold han señalado estos inconvenientes. Incluso entrenadores como Xabi Alonso y Luis Enrique han destacado que el calor en los estadios resulta agobiante.

Jugadores se quejan del clima en EE.UU. Foto: Post United

Próximos compromisos del Real Madrid en el Mundial de Clubes

El Real Madrid se prepara para su próximo encuentro contra el RB Salzburg el 26 de junio a las 8:00 p.m. (hora peruana). Con el objetivo de asegurar su clasificación a la siguiente fase, el conjunto español lidera actualmente el grupo con cuatro puntos. La atención estará centrada no solo en el rendimiento del equipo, sino también en las condiciones del campo de juego.