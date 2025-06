Perú rescató un punto en su visita a Colombia y se aferra a las matemáticas para alcanzar el repechaje

¡Punto para seguir soñando! Otra vez y como en tantas Eliminatorias, seguimos usando la calculadora y recurrimos a las benditas matemáticas para luchar por ese séptimo puesto que nos otorga el derecho de disputar el repechaje. Ayer la selección peruana mostró un mejor estilo de juego a comparación de todo el proceso y robó un punto ante Colombia en el estadio Metropolitano de Barranquilla (0-0).

Recibe noticias de EE.UU en el canal de Whatsapp

El conjunto cafetero no mostró ideas claras e intentaba generar ocasiones de gol con más empuje y garra que con elaboración. El equipo dirigido por Óscar Ibáñez se vio condicionado en defensa cuando Renzo Garcés (4’) cometió una fuerte falta y recibió la tarjeta amarilla. Ahí salió a relucir toda la experiencia de Carlos Zambrano para ser una muralla y no cometer infracciones cerca del área.

Perú se animó a salir un poco más y Luis Advíncula (19’) encontró un balón picando casi en el borde del área para sacar un derechazo que se fue por encima del arco defendido por Kevin Mier. A partir de ahí vinieron los mejores momentos de la selección que empezó a tocar el balón en campo rival, pero aún faltaba ese toque final.

El calor (31°) empezó a jugar su partido por lo que la intensidad bajó. Antes de acabar la primera mitad Edison Flores tuvo la más clara con un mano a mano. Mier estuvo enorme, le cerró los espacios y atajó bien.

Para el complemento Ibáñez movió su banca y Luis Ramos entró por Paolo Guerrero. El jugador del América de Cali no mostró su mejor versión. Sobre los 67 minutos Renato Tapia tocó otra vez la puerta colombiana. El remate del volante pasó cerca. Marcos López también tuvo la suya con un centro que se iba metiendo al fondo, pero el ‘1’ sacó el manotazo. Colombia se desesperó por la urgencia de volver a la victoria y no encontró más los espacios para hacer daño. El resultado no se movió y la bicolor se aferra a luchar por el repechaje. ¡Sí se puede!