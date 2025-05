Paulo Autuori asume la goleada de Palmeiras a Sporting Cristal y lanza: "No hay espacio para justificativos"

Caída internacional. Este miércoles 28 de mayo, el Allianz Parque de Brasil fue escenario de la dura derrota del equipo rimense por 6-0 ante Palmeiras, en la última fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores. Con ese resultado, el conjunto ‘celeste’ quedó eliminado de toda la competencia internacional, despidiéndose también de la posibilidad de clasificar a la Copa Sudamericana.

Tras el pitazo final, Paulo Autuori, DT del Sporting Cristal, enfrentó a la prensa y analizó con autocrítica la actuación de su plantel. El brasileño explicó los cambios en su alineación y lanzó algunas frases que no pasaron desapercibidas.

"Pruebo jugadores sin ningún miedo de hacerlo, yo necesito saber los jugadores que tengo, esta es la realidad. Cuando pasa esto hay que felicitar al rival, no hay espacio para palabras, tampoco para justificativos", comentó el técnico.

Paulo Autuori acepta derrota y admite errores en Sporting Cristal

El estratega brasileño aceptó que su equipo no pudo reponerse ante un Palmeiras que venía decidido a quedarse con la victoria en casa. Ante ello, señaló que ahora se enfocarán en el torneo local y preparar al equipo para el Clausura.

"El resultado no acompañó. Nosotros tenemos que trabajar, pensar en el Clausura, en el Apertura aún y preparar al equipo para el Clausura. Hay muchos jóvenes, todos lucharon, hubo errores que trabajamos para que no pasen. En un resultado como este no hay espacio para muchas palabras para justificar", agregó Autuori.

Finalmente, reflexionó sobre este duro resultado en la competencia internacional y señaló: "En el fútbol todo pasa, las cosas buenas no duran para siempre y las malas tampoco. Hay que seguir adelante. Pasó que el rival fue muy superior, nosotros cometimos errores, debemos tener claridad para hacer un análisis, no hay mucho que justificar", concluyó.

¿Cuándo vuelve a jugar Sporting Cristal?

El siguiente encuentro del equipo que dirige Paulo Autuori será ante Deportivo Garcilaso por la fecha 15 del Torneo Apertura 2025. El partido está programado para el 15 de junio desde las 11.00 a. m. (hora peruana) en el Estadio Alberto Gallardo.