Sporting Cristal sufrió una dura derrota frente a Palmeiras en el Allianz Parque y quedó eliminado de la Copa Libertadores 2025. El conjunto liderado por Paulo Autuori no logró contener la intensidad del 'Verdao' en la jornada final del grupo G y cayó 6-0, resultado que los dejó en la última posición con solo 4 puntos. Los goles fueron obra de Estêvão Willian, José Manuel López (en dos ocasiones), Raphael Veiga, Paulinho y Facundo Torres.

Este abultado resultado generó la reacción de los hinchas celestes a través de la red social "X", quienes apuntaron con dureza contra Joel Raffo, presidente de Sporting Cristal, a quien vienen criticando desde hace un tiempo debido al bajón futbolístico que ha tenido el club en los últimos años.

Hinchas de Sporting Cristal apuntaron contra dirigencia tras eliminación de la Libertadores

"Desastroso. Debe haber purga. No hay que darle ni un sol a Raffo e Innova hasta que se vayan de nuestro amado club. Ellos están matando la historia de Sporting Cristal", "Es increíble la forma cómo han decaído, de una manera tan prestigioso. Ahora estas son las consecuencias de las malas gestiones y todas las ridiculeces de nuestra dirigencia. Esto no es Sporting Cristal, vendan el club por el amor de Dios", "Lo dicho mil veces: no importa quién sea el DT. Puedes traer a Zidane si quieres, y nada va a cambiar. El verdadero problema en Sporting Cristal va mucho más allá de el DT. El problema se llama Innova Sports y Joel Raffo, payasos que están destruyendo el club", escribieron algunos usuarios.

"6-1 y 6-0. Las dos peores goleadas de nuestra historia son con Agref. Gracias por destruir el legado de mínima dignidad internacional, en un fútbol peruano paupérrimo que tenía Sporting Cristal con 20 títulos en 65 años. Llegaron ustedes y en 5 (años) nos destruyeron", "Yo creo que hay que también boicotear a los auspiciadores de Sporting Cristal. Boicot a Puma, a Caja Piura, a Cerveza Cristal y a toda Backus porque ellos nos enyucaron a Raffo y a Innova y a Wow. Hay que golpearles también en el bolsillo", se lee también en la mencionada red social.

Así quedó la tabla del Grupo G de la Copa Libertadores con Sporting Cristal