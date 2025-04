Fabián Bustos culmina su etapa como técnico de Universitario de Deportes. Este lunes 14 de abril, el club anunció oficialmente su salida mediante un comunicado en redes sociales, destacando y agradeciendo su profesionalismo durante su gestión. A sus 56 años, el estratega argentino dirigió su último partido el pasado domingo en el triunfo de la 'U' por 4-1 frente a Melgar, correspondiente al Torneo Apertura. Ahora, Bustos se encamina hacia Olimpia.

El mundo de Universitario ha tenido movimiento el día de hoy. Por eso, en el programa D&T con Diego Rebagliati y Talía Azcárate, los conductores se contactaron con Manuel Barreto, quien terminó revelando las razones de la salida de Fabián Bustos de Universitario de Deportes y su llegada a Olimpia.

Manuel Barreto explica por qué se fue Fabián Bustos de Universitario

"Hay muchas cosas que suceden en el fútbol peruano, las vemos e identificamos. Fabián solía decir: "no hace puntos la Sub 17 o acá no podemos ganar a nivel internacional, pero en opinólogos si son los números uno de Sudamérica". Nos perdemos de ver que está sucediendo, qué podemos hacer mejor. La situación a veces sobrepasa y la sanción de 4 fechas terminó, a eso sumado, evidentemente, lo que ha sido la gran oportunidad deportiva que se le ha presentado a Fabián. Ha influido un poco y ha tenido algo de importancia también", declaró Manuel Barreto

Los malos momentos que atravesaba el entrenador argentino en el conjunto crema lo terminó convenciendo en que se vaya al extranjero. Además, la buena propuesta que le presentó Olimpia lo ayudó a que pueda decidir más rápido que es lo mejor para él como director técnico de aquí en adelante.

¿Quién asumirá el cargo de entrenador de Universitario?

En un anuncio oficial, Universitario informó que Manuel Barreto y Piero Alva asumirán temporalmente el liderazgo del primer equipo. Ambos dirigirán desde el banquillo los próximos encuentros frente a Deportivo Binacional, por el Torneo Apertura de la Liga 1, y Barcelona SC, en el marco de la Copa Libertadores. Además, se indicó que próximamente el club proporcionará más información sobre la conformación definitiva de su cuerpo técnico.