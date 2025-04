Alianza Lima vuelve a casa con un valioso punto en el bolsillo tras su visita al Morumbi. Bajo la dirección de 'Pipo' Gorosito, el equipo blanquiazul logró rescatar un empate crucial frente al poderoso São Paulo, en un partido lleno de emociones. Aunque iniciaron el encuentro con un marcador adverso de 2-0 al descanso, el conjunto limeño reaccionó con fuerza en la segunda mitad. Los goles de Eryc Castillo y Kevin Quevedo, este último considerado la joya del encuentro, sellaron el heroico empate.

Pedro García, en el programa Vamos al Var, habló sobre el partido de Alianza Lima en Brasil ante São Paulo, donde rescataron un punto de oro que los hace soñar con la clasificación a octavos de final. El periodista deportivo aprovechó para aplaudir la confianza de Néstor Gorosito a sus jugadores y siente confianza en que los blanquiazules puedan conseguir buenos resultados ante Talleres aquí en Lima y Argentina.

Pedro García confía en Néstor Gorosito en la Copa Libertadores

"Si Alianza se plantea clasificar, tiene que pensar en ganarle acá (Lima) y allá (Argentina). Por lo que he visto de Gorosito el día de hoy, como síntoma confirmatorio de su discurso de que no juego menos que el rival así juegue de visita, ha dicho que buscará el partido y lo ha cumplido. No es "biri biri". Con esa premisa, da, por hecho, que cuando vaya a Córdoba, va a buscar el partido", argumentó Pedro García, en el programa Vamos al Var.

Néstor Gorosito hizo debutar a potrillos en la Copa Libertadores

En el estadio Morumbí, la gran sorpresa en la alineación titular de 'Pipo' Gorosito fue la inclusión del joven defensor Jhoao Velásquez, de apenas 19 años. El nieto del legendario 'Patrón' Velásquez hizo su debut en el torneo continental, formando una sólida pareja en la defensa central junto a Erick Noriega. Durante los 90 minutos, el novato mostró un rendimiento aceptable, dejando una impresión positiva en su primera experiencia a este nivel.

Piero Cari, con apenas 17 años, se convirtió en el canterano más joven de Alianza Lima en debutar en la competencia continental durante el enfrentamiento en Brasil. El joven mediocampista ingresó en el segundo tiempo en lugar de Pablo Lavandeira y tuvo un desempeño destacado en un momento clave del partido, justo antes del gol que selló el empate 2-2. A este jugador se sumaron Juan Delgado, Carlos Gómez y Nicolás Amasifuen.