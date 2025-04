Ricardo Gareca continuará al mando de la selección chilena hasta el término de las Eliminatorias Sudamericanas 2026. Tras el empate a cero ante Ecuador y quedar en la última casilla de la tabla de posiciones con 10 unidades, el presidente de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP), Pablo Milad, confirmó que el 'Tigre' seguirá al mando de la Roja y continuará con el objetivo de conseguir una posible clasificación.

Tras cerrarse este capítulo, el entrenador argentino de 67 años habló con DSports Radio sobre su futuro una vez culmine su contrato con la selección chilena y si es que seguirá siendo entrenador, a lo que señaló que no se ve sin trabajar, pues ama lo que hace.

"Yo ahora tengo expectativas con Chile, lo que quiero es afianzarme en donde estoy. Si vos me preguntás qué es lo que quisiera… Bueno, después de que termine este proceso, me gustaría volver a mi país. No me veo sin trabajar, amo lo que hago. No le tengo miedo a ningún desafío; no elegiría un equipo, iría donde me llamen, no tendría problema en ponerme a trabajar en cualquier club", declaró el exestratega de la selección peruana y Vélez Sarsfield.

En cuanto al ambiente que vive en la selección chilena, Ricardo Gareca señaló que no es el ideal por las constantes críticas que viene recibiendo, pero que se siente respaldado por parte de la dirigencia de la ANFP.

"El ambiente en la selección no es el ideal, todos somos conscientes. Tengo buena relación con la dirigencia. En mi postura, yo estaba seguro de mi posición y la de mis colaboradores: era continuar. Me fui de una reunión y, al poco tiempo, me llamaron para ratificarme y me dijeron: ‘Continúe, siga trabajando tranquilo’. En este tiempo en que Chile no ha ido a los Mundiales, la presión es muy grande. La dirigencia tiene mucha personalidad y está muy claro lo que quieren", expresó.

Finalmente, se refirió al partido ante Argentina y los dichos de Arturo Vidal sobre que será un partido fácil: "¿Cómo va a ser un partido fácil con Argentina? Hay dichos que aumentan la polémica, eso es un condimento para una reacción. Argentina siempre es difícil: ahora que es la mejor selección del mundo y también cuando se la cuestionaba por llegar a finales y no ganarlas. Siempre es difícil. Hoy sigue siendo la misma potencia y es complicado enfrentarla en cualquier escenario".