El último domingo 9 de marzo, Óscar Ibáñez brindó la lista de convocados de la selección peruana para los enfrentamientos ante Bolivia y Venezuela por las Eliminatorias 2026. La nómina de la Bicolor dejó algunas sorpresas que han sido centro de análisis y crítica por parte de diversos periodistas. Por ejemplo, para el comunicador Evaristo Cruz, más conocido como 'Chevaristo', Carlos Cáceda no debió ser llamado.

El comunicador sostuvo con firmeza que su lugar debió ser ocupado por Diego Romero, quien hoy no tiene en minutos en Banfield de Argentina. Tras escuchar esto, el 'Puma' Carranza no ocultó su incomodidad y saltó a defender al actual guardameta de Melgar de Arequipa.

'Puma' Carranza enfurece para defender convocatoria de Carlos Cáceda con Perú

'Chevaristo' y el 'Puma' se enfrascaron en una discusión por Carlos Cáceda. Todo comenzó porque el comunicador manifestó que no estaba de acuerdo con la convocatoria del portero de Melgar, puesto que considera que debió ser llamado el exjugador de Universitario.

"A mí me llama la atención que no esté Diego Romero en lugar de Cáceda, porque todo el mundo hablaba maravillas. Romero es un pibe que debe sumar experiencia, no va a jugar, pero debería. Cuando no esté Gallese, él debe estar ahí. Cáceda me parece un arquero normalito", dijo.

Minutos después, el ídolo crema aprovechó para increparle por su análisis sobre Cáceda. "Este señor vive el fútbol al revés. Estás hablando tonteras. ¿Qué ha jugado Cáceda? Dime, ¿Acaso el otro juega? El señor puede hablar lo que a él le interesa, pero es un faltoso porque como va a poner a jugadores que no están jugando (respecto a que convoquen a Diego Romero por Carlos Cáceda)", enfatizó.

Lista de convocados de la selección peruana por las Eliminatorias 2026