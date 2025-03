El pasado 6 de febrero del 2025, Óscar Ibáñaez fue anunciado como nuevo entrenador interino de la selección peruana tras la salida de Jorge Fossati. El exportero nacional fue finalmente el elegido, por encima de otros nombres que venían sonando en el Perú, para tomar las riendas de la Bicolor en este tramo final de las clasificatorias. Esta designación generó diversos comentarios, entre positivos y negativos. Uno de los que recienmente se manifestó fue 'Chiquito' Flores.

En una entrevista para el programa 'Qué tal Cancha' de Roberto Martínez, el exfutbolista de Sport Boys cuestionó la falta de experiencia de Ibáñez para asumir a la selección peruana. Eso sí, precisó que como arquero fue alguien que destacó.

¿Qué dijo 'Chiquito' Flores sobre Óscar Ibáñez como DT de Perú?

"Como arquero fue bueno, pero como entrenador no ganó nada. Siempre ha entrenado a equipos hasta mitad de campeonato. No ha terminado un campeonato con ningún equipo que ha tenido. Yo como arquero lo felicito, lo aplaudo, he aprendido mucho de él mirándolo sin que me aconseje, eso normal", dijo.

Luego, criticó las pocas oportunidades que se le dan a los entrenadores nacionales en la selección peruana. En ese sentido, argumentó que 'Chicho' Salas, extécnico de Alianza Lima, era alguien que podía ser el sustituto de Fossati, pues es alguien que ya sabe lo que es ser campeón como estratega.

"Acá en Perú le damos mucha oportunidades a los extranjeros. ¿Por qué no le damos oportunidades a un peruano? Se la dimos a Juan Reynoso y no fracasó, solo que no tuvo oportunidad de ensamblar ese equipo. (...) Tenía otro nombre en mente, a mí me gusta, es aliancista. Yo no soy hincha de Alianza Lima, de chibolo fui, pero ahora soy crema. Me hubiese gustado que esté 'Chicho' Salas porque ha sido dos veces campeón al margen de todas las críticas que le han dado", concluyó.

¿Cuándo es el Perú vs Bolivia por las Eliminatorias?

El encuentro en la Blanquirroja y la Verde se jugará el próximo jueves 20 de marzo a partir de las 8.30 p. m. (hora peruana). El recinto que albergará este cotejo aún está por confirmar.