El periodista deportivo Pedro García expresó su anhelo de ver a Alianza Lima y Universitario de Deportes en el mismo grupo de la Copa Libertadores 2025. La posibilidad de un enfrentamiento entre estos dos grandes del fútbol peruano genera gran expectativa entre los aficionados y así lo señaló García. El cuadro íntimo se encuentra a un paso de clasificar a la fase de grupos del torneo continental, dependiendo de su desempeño en el partido de vuelta contra Deportes Iquique.

Pedro García, al comentar sobre la situación actual de Alianza Lima en la Copa Libertadores 2025, subrayó la importancia de un clásico peruano en el ámbito internacional, resaltando que Universitario ya ha asegurado su lugar en la fase de grupos.

¿Qué dijo Pedro García sobre un posible clásico peruano en la Copa Libertadores?

"Alianza Lima no clasificó, es muy posible que Alianza Lima clasifique, si clasifica hay una opción de que caiga al grupo de la ‘U’. (...) Hablemos de Universitario, porque el gran morbo está en el clásico, no en el Sporting Cristal contra Alianza. Yo quiero que Alianza clasifique. Soy morboso, para qué lo voy a negar. A mí sí me gustaría que vayan al mismo grupo de la Copa Libertadores, sería extraordinario que, pase lo que pase, haya dos clásicos en la Copa", dijo García en la última edición del programa ‘Vamos al VAR’.

"A mí si me preguntas como aficionado al fútbol, me gustaría ver dos clásicos en la Copa, gratis porque son diferentes a los clásicos anuales, normales. Aparte del morbo, que sí sería lindo ver dos clásicos, creo que sería una opción magnífica para internacionalizar el clásico porque lo transmitiría la cadena internacional y todo Sudamérica vería el clásico. Sería una oportunidad de contarle al continente americano que el clásico peruano es entre Alianza Lima y Universitario", acotó.

Detalles del sorteo de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2025

La Conmebol ha anunciado que el sorteo de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2025 se realizará el próximo 17 de marzo a las 6:00 p. m. (hora peruana) en Luque, Paraguay. Este evento no solo definirá los grupos de la Libertadores, sino también los de la Copa Sudamericana. Los partidos de esta instancia se llevarán a cabo entre el 2 de abril y el 28 de mayo.