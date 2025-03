Washington Corozo vuelve a estar en el ojo de la tormenta. Hace algunos meses, el exjugador de Sporting Cristal fue increpado por una mujer en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez en la previa del partido entre Emelec vs Alianza Lima. En esta ocasión, el extremo ecuatoriano protagonizó un tenso momento tras recibir insultos de la hinchada del 'Bombillo'.

Sucede que el último viernes 28 de febrero, Emelec se enfrentó a Macará por la fecha 3 de la Serie A de Ecuador. El resultado terminó en un empate sin goles, pero Corozo tuvo la oportunidad de abrir el marcador desde la vía de penal. Sin embargo, desaprovechó esta oportunidad y los hinchas se molestaron.

¿Qué pasó entre Washington Corozo y la hinchada de Emelec?

Luego de finalizar el partido, un grupo de hinchas de Emelec fue a encarar a Washington Corozo por el penal errado en las afueras del Estadio George Capwell. Al escuchar una serie de improperios, el futbolista perdió la paciencia y quiso acercarse a los aficionados.

No obstante, fue detenido por los miembros policiales y decidió subir a su auto. Eso sí, uno de los hinchas no dudó en recordarle el episodio que vivió en Perú. "Juegas con los sentimientos nada más. Te iban a llevar preso en Perú, que se lo lleven preso. No hubiese llegado acá", gritó.

¿Qué sucedió con Washington Corozo en Perú?

Alianza Lima invitó a Emelec para la Tarde Blanquiazul 2025. Cuando el equipo ecuatoriano llegó a tierras peruanas, Washington Corozo fue interceptado por una mujer. "Te fuiste riéndote de mí, embarazada", le gritó mientras se dirigía al bus junto con el resto del plantel.

Posteriormente, en una entrevista para el programa 'Amor y fuego', la mujer contó que tuvo una relación con el exjugador celeste. Según relató, el futbolista no habría querido hacerse cargo de su responsabilidad como padre.