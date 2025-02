Carlos Zambrano, defensor de Alianza Lima, compartió detalles sobre su interacción con Luis Advíncula después de la sorpresiva eliminación de Boca Juniors en la Copa Libertadores 2025. La presión y la tristeza se hicieron evidentes en el rostro del lateral derecho de la seleccion peruana, quien no pudo contener su desánimo tras el penal fallado por su compañero Alan Velasco en La Bombonera.

La reciente victoria de Alianza Lima sobre Boca Juniors ha dejado una huella, especialmente en el club argentino. Zambrano, quien vivió momentos intensos en el conjunto Xeneize, se solidarizó con su compatriota, reconociendo la difícil situación que atraviesan los jugadores del elenco argentino tras la dura derrota.

¿Qué dijo Carlos Zambrano sobre Luis Advíncula?

En una reciente entrevista para el programa de Youtube ‘D & T’, el Káiser reveló que previo al Alianza Lima sobre Boca Juniors, Luis Advíncula no quería saludar a nadie del cuadro victoriano porque estaba concentrado en el encuentro. Asimismo, lo calificó de engreído y aseguró que no lo iba a molestar porque sabe cómo es su compañero de la selección peruana.

"Luis estaba muy serio, no saludaba a la gente. Lo quería jod*** en ese momento, pero sé que es muy engreído, no lo iba a molestar tanto porque sé cómo es él. Igual hablé antes y le dije que pase lo que pase, nos vamos a juntar después porque somos amigos, compatriotas y lamentablemente le tocó mal a él. Pero yo tuve que defender a Alianza y creo que se pudo hacer bien", relató.

Zambrano resaltó la presión que hay en Boca Juniors y contó que vio "derrumbado" a Advíncula

En otra entrevista para el programa deportivo ‘Al Ángulo’, el Káiser, quien ganó 5 títulos con Boca Juniors, reveló que vio a Advíncula derrumbado y que, a pesar de la rivalidad, la amistad y el compañerismo prevalecen entre ellos. Zambrano señaló que la presión mediática y las expectativas son abrumadoras cuando se juega en el elenco bostero.

"Tenía sentimientos encontrados, tampoco quería celebrar en un estadio donde fui feliz en su momento, por más que a veces reciba críticas, es parte de, no me lo tomé a pecho. Tener a mis compañeros tristes ahí, eran ellos o nosotros, nos tocó a nosotros la alegría, lo vi a ‘Lucho’ derrumbado. Somos compañeros, entiendo cómo se debe sentir, la presión allá es muy dura, no quiero imaginar cómo están ellos, con la avalancha de la prensa que les da", manifestó.