El último jueves 20 de febrero, se conoció que Cienciano viajará a Andahuaylas en bus y no en chárter para el partido contra Los Chankas el próximo sábado 1 de marzo por la fecha 4 del Torneo Apertura de la Liga 1 2025. Esta noticia generó incomodidad en el plantel del Papá, principalmente en Christian Cueva, quien se mostró en contra de esta idea y aseguró que esta decisión de la Federación Peruana de Fútbol pone en riesgo al ser humano. Otra de las personas que también se pronunció fue Zoe Ganoza, gerente deportivo del club.

Ganoza se mostró molesto por esta medida de la FPF y contó que recibieron una incómoda respuesta por parte del máximo ente del fútbol peruano. El directivo aseguró que la Federación les contestó que normal podían reclamar en el TAS.

¿Qué dijo el gerente de Cienciano sobre la FPF?

"Estamos incómodos, molestos con la decisión de la FPF y competiciones que nos quieren mandar en bus. Hicimos un reclamo, tuvimos una reunión, no fue tan a gusto la decisión que siguen tomando ellos. Mandamos un comunicado interno de parte del club ante competiciones, a la Liga 1 y a la Federación, pero no tuvimos una respuesta generosa e incluso nos dijeron que si queremos reclamar, podemos ir al TAS, cosa que no me parece porque se va viendo que se está llevando de la peor manera", declaró para medios de Cusco.

Zoe Ganoza indicó es peligroso viajar en carro a Andahuaylas por la distancia, las condiciones climáticas y la carretera. Además, aseguró que a los equipos que juegan algún torneo internacional, como el Papá que disputa Copa Sudamericana, se le daría facilidades, pero esto no se estaría respetando.

"Somos un equipo profesional y exigimos que sea el trato igual para todos los equipos. Es complicado ir en bus, más de 10 horas, en época de lluvias, las carreteras son curvas. Los que ponen las fechas ni saben cómo es la carretera, disponen porque ellos son así. No estamos inventado, se está viendo, es un riesgo que se le da al equipo", precisó.