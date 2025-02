Este domingo 9 de febrero, Universitario empató 1-1 ante Comerciantes Unidos en Cajabamba por la fecha 1 de la Liga 1 2025. El elenco crema estuvo cerca de ganarlo gracias al tanto de Jairo Vélez, pero el gol de Matías Sen tras el blooper de Sebastián Britos al último minuto sepultó la ilusión merengue.

El equipo terminó molesto tras la paridad, puesto que estaban cerca de conseguir sus primeros tres puntos. Uno de los que se pronunció sobre la anotación de los cutervinos fue Fabián Bustos. El entrenador responsabilizó a todo su equipo por dejar ir la victoria en el último minuto.

¿Qué dijo Fabián Bustos tras el empate de Universitario ante Comerciantes Unidos?

En zona mixta, Fabián Bustos expresó su molestia por el amargo empate de Universitario ante Comerciantes Unidos. El DT no simplificó la paridad en el error de Sebastián Britos, sino que señaló que los continuos errores de todos los jugadores propiciaron el tanto de los rivales.

"Molesto sí porque me parece que el equipo debió ganarlo, fuimos superiores, no finalizamos. La última jugada lo perdimos por error nuestro. Hay que trabajar y corregirlo. Primero, tenemos la pelota nosotros, no tenemos que perder en ataque fácil. Segundo, no tenemos que dejar que el lateral progrese solo y tire el centro al área,. Tercero, no se tiene que salir Cuarto, no hay que perder las marcas. Montón de cosas que hicimos mal en la última jugada", declaró.

Jairo Vélez también se pronunció sobre el amargo empate de Universitario ante Comerciantes Unidos

Después de la igualdad de Universitario, Jairo Vélez conversó con las cámaras de L1 Max. El volante ecuatoriano expresó su fastidio tras dejar escapar el triunfo al último minuto. El futbolista crema sostuvo que situaciones como estas no pueden volver a suceder, puesto que el equipo estuvo cerca de conseguir los tres puntos.

“Este es un partido que no podemos dejar escapar, ya faltaba poco, pero bueno. También son situaciones de fútbol, el campo era muy complicado. Esa última jugada nos termina evitando el triunfo”, señaló Vélez, quien no se refirió en ningún momento a Sebastián Britos, arquero de Universitario, que tuvo un error grosero que permitió la igualdad rival.

Por otra parte, el jugador de 29 años habló sobre el plantel que conformó la ‘U’ para la nueva temporada e indicó que cualquiera puede ser titular. “Tenemos un plantel en donde cualquiera puede ser titular, hay muy buena competencia, un buen nivel. Es un club donde sale uno y entra otro y no se siente ese vacío”, agregó.