Juan José Oré: "La misma FPF es enemiga de la selección"

Por: Carlos Lara

El descalabro de la selección Sub 20 en el Sudamericano de Venezuela, con Perú ubicado en el último lugar del grupo “A” y sin ningún punto, ha reabierto heridas y generado desazón porque se apagó la ilusión en un grupo de jóvenes futbolistas que, así como sus antecesores, crecerá en medio del fracaso. Para hablar de este desolador panorama, Juan José Oré, el entrenador de menores más laureado de nuestro fútbol, atiende a La República en Carapongo, Huachipa, desde donde hoy aporta todos sus conocimientos en búsqueda de nuevos valores para un fútbol que en el Perú le sigue negando oportunidad de crecimiento y desarrollo a los jóvenes.

Alejado hace mucho, y por razones que nadie entiende, de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), lugar en el que por espacio de 17 años le dio a nuestro país la clasificación a un mundial Sub 17, el título Sudamericano Sub 15 y la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de la Juventud 2014, el popular “Jota Jota” eleva su autorizada voz para explicar las razones del por qué también somos una lágrima a la hora de competir internacionalmente en torneos de menores y juveniles.

¿Se imaginaba otra decepcionante actuación de una selección juvenil peruana?

En los torneos cortos es importante empezar ganando para sumar, pero una derrota al inicio golpea. No me esperaba una eliminación así, pero hay que admitir que cuando los chicos no tienen ritmo de competencia en Primera División les va a costar más jugar a nivel internacional. Se ha retrocedido mucho en ese aspecto, no se apuesta al trabajo de menores y cuando llega el torneo oficial nos enfrentamos a selecciones que tienen jugadores en el exterior o son titulares en sus clubes. Lo nuestro es un caso contrario porque aquí no se da oportunidad a los jóvenes.

¿La bolsa de minutos, que se eliminó en la Liga 1, es una solución a futuro?

Si bien no estaba de acuerdo con la bolsa de minutos, por lomenos obligaba a que dos jugadores Sub 20 estén en campo y sean reemplazados por chicos de la misma categoría. Eso permitía una buena cantidad de jóvenes con roce en Primera y con continuidad, lo cual era beneficioso para la selección con miras a los Sudamericanos.

¿Estamos igual o peor que los últimos años ya que Perú nunca clasificó a un Mundial Sub 20?

Ahora estamos peor, no hay promoción de menores, los clubes no apoyan y tampoco ceden a sus futbolistas juveniles. La misma FPF es enemiga de la selección y debe poner mano dura para que los clubes no pongan trabas cuando hay una convocatoria. No se puede menospreciar a las selecciones juveniles porque se está defendiendo al país. Con poco roce es difícil enfrentar a equipos que tienen mejor preparación.

Este Sudamericano era una gran oportunidad para clasificar, porque otorga cinco plazas al ser Chile el anfitrión del próximo Mundial.

Efectivamente, y es difícil que se vuelva a presentar una oportunidad como esta porque de seis en el hexagonal final clasifican cinco. Y en nuestro grupo no estaban Brasil, Argentina y Colombia que son más fuertes.

¿Le sorprendió que “Chemo” haya excluido a Felipe Chávez del Bayer Múnich?

Sí, porque viene de un país donde se trabaja diferente y mejor en menores, pero habría que ver lo que dice “Chemo”, quien prefirió llevar a otro muchacho. Ya es responsabilidad del técnico apostar por otro chico que pensó le iba rendir mejor. Por ahí puede tener razón porque trabajaba día a día con ellos.

¿Cree que hay “argolla” o preferencia por algunos jugadores?

Eso es difícil de afirmar. Estuve muchos años en la FPF y para mí iban los mejores. Se hablan tantas cosas, como gente que merodea en los clubes para que juegue tal jugador o que piden plata, pero no denuncian a esos corruptos que parecen sentirse protegidos.

¿Los empresarios influyen de alguna manera en una convocatoria?

Los empresarios tratan de influir porque quieren colocar a sus jugadores y tienen gente que los avala. Pero conmigo no pasaba eso y no aceptaba recomendaciones de amigos, ni de nadie porque saben que soy recto.

¿Qué jugadores rescata en esta selección Sub 20, pese al descalabro?

Axel Cabellos, Juan Pablo Goicochea y Vasco Soyer han sido los más destacados. El problema es que no tienen oportunidad en sus clubes porque no hay torneos de reservas serios y eso es responsabilidad de la FPF. Además, hay otro tema que perjudica a los menores y no se hace nada.

¿A qué se refiere?

Pues que los clubes contraten seis extranjeros y el reglamento del campeonato lo permita. Ello trae como consecuencia una liga con jugadores ya recorridos, muchos de los cuales no aportan nada. Algunos incluso son muy veteranos y no dejan enseñanza a los jóvenes.

Y eso a la larga será perjudicial para las selecciones mayores.

Claro, porque si seguimos así va llegar el momento en que no tengamos jugadores para la próxima eliminatoria y vamos estar esperanzados en los nacionalizados o en jugadores extranjeros con ascendencia peruana. Todo eso es culpa de la FPF.

Un ejemplo de la falta de oportunidad para los jóvenes es Víctor Guzmán, quien no tiene espacio en Alianza Lima donde son titulares Guerrero y Barcos de 41 y 40 años.

Víctor es un chico con proyección, al cual le han dado con palo. No le fue bien porque no tiene continuidad en su club y eso le hace perder confianza. Si están Guerrero y Barcos ¿dónde va jugar si no tiene continuidad?

¿Hay talento desperdiciado en menores?

Sí lo hay, pero en la FPF se han empecinado en buscar jugadores con sangre peruana que hayan nacido en el extranjero para sumarlos a las selecciones cuando en los conos de Lima o en provincias hay chicos con mucho talento.

¿Qué le pareció el trabajo que hizo “Chemo” recorriendo el país captando valores?

Eso no es nuevo. Lo hemos hecho todos los entrenadores. Cuando estuve en la FPF también recorrí el interior y traje muchos chicos. En ese tiempo los clubes de provincias no apostaban por menores y hoy veo que algo ha mejorado. Un gran ejemplo es Melgar, pero es solo un caso.

¿Le parece bien que la FPF haya pensado en Pekerman para dirigir la selección mayor y supervisar las selecciones juveniles?

Sabemos del exitoso currículum de Pekerman, pero si llega va a chocar con una realidad a la que no está acostumbrado y seguro pediría una reestructuración en el fútbol de menores, que es lo que pedimos hace tiempo. Por ser extranjero quizá le puedan hacer caso.

Una opinión de las academias de fútbol que abundan por todo el Perú.

Hay de todo en las academias: las que trabajan bien y otras que engañan diciendo que a los mejores los llevarán a los clubes. La FPF debería encargarse de fiscalizar porque es el ente rector. Además, no hay entrenadores formadores en el fútbol base. Para ser formador hay que tener vocación para trabajar con niños. No es cuestión de estar en menores un tiempo, luego ir a Copa Perú, Segunda o Primera y después volver a menores. En mi caso, al dejar la FPF, me ofrecieron trabajar en clubes como entrenador de mayores, pero no acepté porque lo mío son los menores. El formador es como un padre, un consejero que está pendiente del desarrollo del futbolista en su etapa inicial.

¿Tras su salida de la FPF a fines del 2017, hubo alguna chance de volver?

Ninguna opción y a la Videna llegaron otros entrenadores. Me siento olvidado pese a los logros como clasificar al Mundial Sub 2017, campeonar con la Sub 15 y ganar la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de la Juventud 2014.

Cuéntenos de su presente.

Fui contactado por el empresario Juan Carlos Noli, quien estuvo en menores con Universitario, y me dio la oportunidad para trabajar con el Club Felino del colegio Trilce en Carapongo, Huachipa, donde hay un Centro de Alto Rendimiento con chicos hasta los 17 años. Estoy totalmente involucrado en este proyecto y desde aquí aporto mi granito de arena para el futuro del fútbol peruano.

¿Augura alguna mejora?

Si no se hacen los cambios que se requieren vamos camino a lo mismo. Sin ir muy lejos, la Liga 1, con el aval de la FPF y los clubes, seguirá postergando este año a los jóvenes. Tampoco hay obligación de tener divisiones menores. Como están las cosas veo muy difícil alguna mejora.