El fracaso de la selección peruana en el Sudamericano Sub-20 2025 ha recrudecido la crisis en el trabajo de las divisiones menores de los clubes de la Liga 1. Desde que se abolió la bolsa de minutos en el fútbol nacional, los juveniles no tienen tanta oportunidad de brillar en primera división. Ante esta situación, Juan José Oré, DT de menores que nos llevó al Mundial Sub-17 en 2007, se refirió al equipo de 'Chemo' del Solar y no solo señaló a los culpables de este descalabro, sino también apuntó contra la cantidad de cupos de extranjeros en el certamen.

Además, en diálogo con Radio Ovación, Oré destacó que los torneos cortos, como los Sudamericanos, complican aún más el panorama, ya que se le da poca importancia al desarrollo de jóvenes talentos. Según su perspectiva, los clubes deben asumir la responsabilidad de los malos resultados porque son los encargados de formar a los jugadores. Por otro lado, afirmó que la falta de atención a las divisiones menores, sumada a la creciente contratación de futbolistas extranjeros, está afectando el crecimiento del balompié nacional.

JJ Oré apuntó contra los responsables de la eliminación de Perú sub-20 y los cupos de extranjeros en Liga 1

El técnico Juan José Oré expresó su preocupación por el deficiente trabajo en las divisiones menores del fútbol en Perú. En declaraciones a 'De una' de Radio Ovación, enfatizó la importancia de que la Federación Peruana de Fútbol implemente regulaciones que obliguen a los clubes a contar con estas categorías para mejorar el futuro del deporte en el país. Por ello, criticó a la FPF y a los clubes por no asumir esa inversión. Además, calificó como una "barbaridad" la cantidad de plazas para los foráneos en la Liga 1.

"Estos torneos cortos son muy difíciles, sobre todo para nosotros los peruanos y en este tiempo más porque se le da poca importancia al trabajo de menores, entonces es más difícil. En estos torneos hay que comenzar bien porque es torneo corto. (...) Los clubes son los primeros responsables porque los jugadores pertenecen a los clubes y acá se está trabajando poco en eso, cada vez es más difícil. La Federación tiene mucha culpa porque no obliga a los clubes a que tengan divisiones menores. Los equipos están preocupados en el equipo mayor y cada vez traen a más jugadores extranjeros, no estoy en contra, pero no la cantidad actual que es una barbaridad con 6 jugadores más los nacionalizados" aseveró.

Perú quedó eliminado del Sudamericano Sub-20 tras perder 3-2 ante Chile. Foto: La Bicolor/X

El papel de los entrenadores en el fútbol base y la madurez de los jugadores

En relación con los malos resultados de la Bicolor sub-20, Oré mencionó que no se puede responsabilizar únicamente al técnico José Guillermo del Solar. "No hay que echarle toda la culpa porque también es de los dirigentes, de los entrenadores y de los jugadores porque ya no tienen 14 o 16 años, pero ellos tampoco tienen la culpa porque no tienen una madurez adecuada, han tenido pocas oportunidades en los primeros equipos y eso hace que no conozcamos la realidad de jugar un Sudamericano de esa categoría", afirmó.

El exentrenador de los recordados jotitas, que clasificaron al Mundial Sub-17 de Corea del Sur, también hizo hincapié en la importancia de que los entrenadores de menores se dediquen exclusivamente a esta categoría. "He dicho en muchas oportunidades que el entrenador de menores debe trabajar en menores, no puedo estar un día entrenando a mayores y otro a menores. En menores hay que tener mucha paciencia, trabajar mucho, tener procesos. Tendría que salir de la Federación el reglamento que todos los equipos deben tener todas las categorías menores y con buenos técnicos, los clubes deben contratar formadores", añadió.

Fixture de Perú en el Sudamericano Sub-20 de Venezuela 2025

En esta fase inicial, Perú jugará un total de 4 partidos, todos estos encuentros se llevarán a cabo en el Estadio Metropolitano de Lara, en la ciudad de Cabudar.