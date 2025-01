El último lunes 27 de enero, la selección peruana cayó 3-2 ante Chile y quedó eliminada del Sudamericano Sub 20 2025. Las críticas no se hicieron esperar, puesto que el equipo no ha sumado ningún punto en las tres fechas. Algunos apuntan en contra de los propios futbolistas, mientras que otros creen que el gran responsable es 'Chemo' del Solar.

Uno de los que apuntó contra el DT fue el 'Puma' Carranza. El ídolo de Universitario empezó cuestionando su elección de jugadores para el torneo de menores. Además, apuntó contra la formación de los jóvenes talentos en el fútbol peruano.

¿Qué dijo 'Puma' Carranza sobre 'Chemo' del Solar tras eliminación de Perú Sub-20?

En el programa 'La Interna', 'Puma' Carranza aprovechó para referirse a la selección peruana sub-20. En un principio, señaló que los menos culpables son los jugadores, puesto que muchos no cuentan con la formación necesaria para afrontar esta clase de torneos.

"Yo pienso que los jugadores de la selección peruana sub 20 no tienen la culpa. Es lamentable lo que ha ocurrido. A veces escogemos, el que los dirige no es su fuerte de los chicos porque hay formadores como Marco Valencia, Jota Jota Oré y muchos otros, hasta el mismo 'Coco' Araujo", declaró.

Asimismo, se refirió a los errores de 'Chemo' durante su trabajo en menores. "Pienso que ha escogido mal, y los chicos no tienen la culpa. Los que los han preparado por tres años, ellos tienen la culpa (...) Acá en el Perú estamos acostumbrados a que el que habla bastante, mucho, tiene buena labia, ellos son los que triunfan en la vida. Es por eso que ahí están los resultados", agregó.

Finalmente habló sobre su sustituto en el banquillo peruano. "Ahora sale él (Chemo del Solar) y ponen al amigo, a otro amigo, es un club de amigos. Mira, yo a un técnico le dije, de verdad, que con la cara que tenía, ¿cómo puedes dirigir a la 'U'? Le dije que si él dirigía a la 'U', yo me retiraba del fútbol", concluyó.

¿Cuáles son las últimas 10 derrotas de Perú en el Sudamericano Sub-20?

En el Sudamericano Sub-20, Perú no ha logrado obtener una victoria desde el torneo del 2019. En esa ocasión, el equipo peruano consiguió una victoria por 1-0 sobre Uruguay en su primer partido, con un gol anotado por Fernando Pacheco, quien actualmente forma parte del Sporting Cristal.