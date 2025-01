Uno de los aspectos más criticados en la Liga 1 2024 fue el arbitraje. Por ello, la Federación Peruana de Fútbol designó a Winston Reátegui como presidente de la Comisión Nacional de Árbitros (Conar). En ese sentido, en una reciente entrevista para el programa de YouTube 'Entre ceja y ceja', compartió su visión sobre el futuro de los réferis en Perú y reveló su preferencia futbolística.

El mandamás de la Conar abordó los desafíos que enfrenta el arbitraje peruano tras un año complicado, en el que los errores de los jueces generaron críticas. Su objetivo es mejorar la imagen de los árbitros y garantizar una gestión transparente y efectiva. Asimismo, enfatizó la importancia de la autonomía en su gestión y la implementación de cambios significativos, como la publicación de los audios del VAR para restaurar la confianza en el sistema arbitral.

Winston Reátegui y su peculiar respuesta sobre su hinchaje

En un momento ligero de la entrevista, el periodista Sebastián del Solar, conductor del mencionado podcast, preguntó a Reátegui sobre su equipo favorito. Con una sonrisa, el presidente de la Conar respondió: “A mí me gustan siempre los colores serios”.

Esta declaración dejó a muchos especulando sobre si su preferencia se inclina hacia Alianza Lima, Universitario o Sporting Cristal, los cuadros más emblemáticos del país.

Un año difícil para el arbitraje

El réferi, asimismo, no escatimó en reconocer que el 2024 fue un año complicado para los árbitros peruanos. “Siendo honestos y siendo justos, el 2024 no fue un buen momento para los árbitros, un año realmente duro, difícil, donde no estuvieron a la altura de las circunstancias”, afirmó.

Consciente de su nueva responsabilidad, Reátegui se comprometió a realizar una gestión que beneficie a los árbitros, sin importar quién esté al mando de la Federación Peruana de Fútbol (FPF). “Yo soy presidente de la Conar para los árbitros, yo quiero hacer la mejor gestión”, expresó y dejó en claro que su enfoque está en el desarrollo del arbitraje y no en intereses personales.

Transparencia y autonomía en el arbitraje

Una de las principales propuestas de Reátegui es la mejora del sistema arbitral a través de la transparencia. “Cuando he sido presidente en la Asociación de Árbitros, siempre he dado la cara porque no hay nada que temer”, comentó en una anterior entrevista con Ovación en diciembre de 2024. La publicación de los audios del VAR es una de las medidas que busca implementar para que los aficionados y los clubes comprendan mejor las decisiones arbitrales.

Además, Reátegui destacó la importancia de contar con un equipo técnico sólido. “Elegí a Víctor Hugo Carrillo, a Henry Gambetta, a César Escano, a Héctor Rojas, que son personas que están en Conmebol. Ellos tienen un conocimiento arduo en la tarea”, aseguró ante el mismo medio.