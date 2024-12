A pesar del gran presente que afronta en Colo-Colo -club con el que se consagró campeón en el 2024- y su regreso a la selección chilena, Arturo Vidal sabe muy bien que le queda poco tiempo como futbolista y tiene contemplado lo que hará cuando se retire. En los últimos años, histórico volante de la Roja decidió apostar por su formación académica y sorprendió al anunciar su nueva carrera profesional.

El exmediocampista del Barcelona y Bayern Múnich se graduó como director técnico junto a varios integrantes de la denominada 'Generación Dorada'. En la ceremonia estuvieron presentes jugadores de la talla de Marcelo Díaz, Humberto Suazo, Matías Fernández, Gonzalo Jara, Esteban Paredes, Jean Beausejour, Gary Medel y Alexis Sánchez.

Arturo Vidal sueña con dirigir a la selección chilena

Arturo Vidal no pudo ocultar si felicidad al recibirse como entrenador profesional. En ese sentido, el jugador de 37 años afirmó que, apenas se retire, buscará asumir la dirección técnica de algún equipo. Sin embargo, al ser consultado sobre si buscaría experiencia en categorías formativas, el 'King' fue claro al mencionar que espera asumir un primer equipo y, en el mejor de los casos, llegar a Colo-Colo o la selección chilena.

"Claramente, va a ser diferente a ser jugador. De verdad que estoy muy contento. Ojalá que después que me retire seguir rápido como entrenador y poder ayudar al equipo que me toque o a la selección si Dios quiere (...). Quiero un primer equipo. Eso es lo que quiero. Ojalá sea Colo Colo, que es el equipo de mis amores, y después la selección. En la selección se pueden hacer muchas cosas lindas", manifestó en diálogo con los medios de comunicación.

Con relación a sus características como estratega, Vidal remarcó que tuvo la suerte de ser dirigido por los mejores DT del mundo y esperar plasmar el aprendizaje que obtuvo de cada uno en su nueva etapa.

"He tenido la suerte de tener varios entrenadores que están metidos entre los mejores del mundo. Cada entrenador es diferente. Me tocaron entrenadores muy duros, otros entrenadores que son más del día a día. Otros entrenadores que tácticamente son muy buenos, otros no tanto, pero te ayudan en otro sentido. Voy a juntarlos a todos y tratar de ser un buen entrenador"

El capitán de la selección chilena también se animó a elegir a los 3 mejores técnicos que tuvo en su trayectoria. "Es muy difícil elegir, pero me quedo con tres: Carlo Ancelotti, Antonio Conte y Pep Guardiola. Lejos fueron los mejores", mencionó.

Arturo Vidal sueña con ver a Chile en el Mundial

Antes de ponerle fin a su carrera, Arturo Vidal sueña con que Chile logre clasificar al Mundial 2026. Con su regreso al combinado sureño, el equipo de Ricardo Gareca escapó del fondo de la tabla y, en la próxima fecha de marzo, espera acercarse a los puestos de clasificación.

"Está difícil, pero vienen dos partidos que si sacamos los 6 puntos nos metemos ahí. En Colombia estuve y alguno decía que todos se tenían que preocupar (risas)”, señaló el capitán.