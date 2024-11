La selección chilena afronta una nueva polémica a poco de enfrentarse a su similar de Perú por las Eliminatorias. Hace unos días, la ANFP informó que el volante Willaims Alarcón fue desconvocado debido a una lesión que presentaba; sin embargo, muchos aficionados quedaron sorprendidos al verlo jugar con su club, Huracán de Argentina, este sábado 9 de noviembre por la Liga Profesional.

En medio de este panorama, desde diversos sectores arremetieron contra el futbolista de 23 años y cuestionaron su 'falta de compromiso' con miras a los decisivos partidos frente a Perú y Venezuela.

Williams Alarcón responde tras su desconvocatoria de Chile

A través de sus redes sociales, el mediocampista salió al frente y aclaró los motivos de su desconvocatoria del equipo que comanda Ricardo Gareca.

"Ante la duda y especulaciones de algunos... Quiero aclarar los comentarios erróneos y malintencionados. En el partido contra Newell's del pasado martes, sentí una molestia en el aductor que provocó una salida por precaución (...). Mediante exámenes se logró visualizar una distensión en el aductor grado 1. El cuerpo médico y técnico de la selección estuvo al tanto y me comunicaron que no podría estar. Comprendiendo que en este momento se necesita que todos estén en su 100 por ciento para dar pelea hasta el final. Jamás le diría que no a mi selección, ni menos inventar una lesión como he leído", mencionó.

Mensaje de Williams Alarcón. Foto: Instagram.

¿Cuándo juegan Perú vs. Chile?

El partidazo Perú vs Chile se jugará el próximo viernes 15 de noviembre, desde las 8.30 p. m. (hora peruana) y 10.30 p. m. (horario chileno). Ante la negativa del Gobierno para permitir que se lleve a cabo este cruce en el Estadio Nacional de Lima, el Estadio Monumental de Ate será el nuevo escenario.