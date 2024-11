El Estadio Monumental de Lima ha sido testigo de algunos encuentros memorables de la selección peruana, especialmente en situaciones donde el Estadio Nacional no estuvo disponible. Este imponente escenario, que es el más grande de Perú y cuenta con una capacidad superior a los 80.000 espectadores, albergó diversos encuentros de la Bicolor a lo largo de los años. Sin embargo, el rendimiento de Perú en este estadio ha tenido sus altibajos, y su efectividad en esta sede no es de las mejores.

A medida que se acercan los compromisos cruciales de la selección peruana en las Eliminatorias 2026, se reavivó el interés por evaluar el rendimiento de la Bicolor en diferentes estadios. Uno de los encuentros más esperados es el Perú vs Chile, el clásico del Pacífico, que, por motivos extradeportivos, se desarrollará en el Estadio Monumental.

¿Cuál es el historial de la selección peruana en el Estadio Monumental?

La relación de la selección peruana con el Estadio Monumental es extensa, aunque no tan frecuente como su presencia en el Estadio Nacional. Este coloso ubicado en Ate, propiedad de Universitario, ha sido una alternativa viable cuando la sede habitual de los encuentros de la Bicolor no estuvo disponible debido a situaciones extraordinarias.

Perú utilizará por primera vez el Estadio Monumental en el proceso para el Mundial 2026. Foto: Universitario

Lo cierto es que, por Eliminatorias, el saldo no es favorable para Perú, ya que de las 13 ocasiones que se usó el escenario para un proceso clasificatorio, la Bicolor solo ganó en tres oportunidades: 1 a 0 contra Venezuela y Uruguay en el camino rumbo a Sudáfrica 2010, y 2 a 1 a Bolivia en el proceso clasificatorio a Rusia 2018.

Asimismo, la selección peruana cayó derrotada en cuatro oportunidades: 1 a 2 contra Ecuador, para Corea y Japón 2002; 1 a 3 contra Chile y Argentina, y 1 a 2 contra Ecuador, todas rumbo a Sudáfrica 2010. Por otra parte, la Bicolor consiguió un total de seis empates, la mayoría de ellas se consiguieron en trayecto al certamen africano.

El enfrentamiento contra Chile será el primero que disputará Perú en el proceso para el Mundial 2026; no obstante, no será así con Jorge Fossati al mando de la Bicolor. El ‘Nono’ dirigió dos partidos amistosos con buzo ‘blanquirrojo’ en el Monumental y no perdió: un triunfo contra República Dominicana por 4 a 1, y un empate sin goles frente a Paraguay.

¿Por qué el Perú vs Chile no se jugará en el Estadio Nacional?

La decisión de jugar el Perú vs Chile en el Estadio Monumental, y no en el Estadio Nacional, responde a factores políticos. El Estadio Nacional, el principal recinto de la selección peruana, no recibió las garantías necesarias para el partido debido al desarrollo del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), que se llevará a cabo del 10 al 16 de noviembre en el país.

En 2024, Perú derrotó a República Dominicana en un amistoso bajo la dirección de Jorge Fossati. Foto: La Bicolor

¿Cuándo juega Perú vs Chile por Eliminatorias 2026?

El próximo duelo de la selección peruana contra Chile en el contexto de las Eliminatorias 2026 está programado para el próximo viernes 15 de noviembre de 2024. Este encuentro no solo marcará el regreso de Ricardo Gareca a suelo peruano, sino que también será el enfrentamiento entre dos selecciones ubicadas en el fondo de la tabla, por lo que una derrota significaría que uno empiece a despedirse de sus sueños de clasificar a la próxima justa mundialista.