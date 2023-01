¿A qué hora juegan Millonarios vs. Hertha Berlín EN VIVO por amistoso internacional 2023?

Millonarios vs. Hertha Berlín EN VIVO se enfrentan en el Osceola Heritage Park (Florida) por amistoso internacional 2023. El encuentro se jugará desde las 7.00 p. m. (hora de Perú y Colombia), con transmisión vía Star Plus. Para que no te pierdas la cobertura ONLINE de este y otros partidos de hoy, sintoniza la web de La República Deportes, que te llevará el minuto a minuto, la recopilación en video de los goles y el resumen con el resultado final.

Millonarios vs. Hertha Berlín: ficha del partido

Partido Millonarios vs. Hertha Berlín ¿Cuándo juegan? Hoy, miércoles 11 de enero ¿A qué hora? 7.00 p. m. (Perú y Colombia) ¿Dónde? Osceola Heritage Park ¿En qué canal? Star Plus

Con la esperanza de un 2023 que vuelva a consagrarlo como campeón de la liga colombiana, Millos disputa su primer gran amistoso del año ante un rival inédito. Hertha Berlín de Alemania será el cuadro a vencer para el conjunto de Alberto Gamero, quien no podrá contar con el prometedor extremo Carlos Gómez, a quien vendió recientemente al fútbol de Estados Unidos.

El elenco bogotano tampoco tendrá al volante Stiven Vega ni los delanteros Fernando Uribe y Leonardo Castro. Millonarios está clasificado para la fase 2 de la Copa Libertadores, la cual disputará desde la última semana de febrero.

¿A qué hora juegan Millonarios vs. Hertha Berlín?

Colombia: 7.00 p. m.

México (centro): 6.00 p. m.

Ecuador: 7.00 p. m.

Perú: 7.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 7.00 p. m.

Bolivia: 8.00 p. m.

Venezuela: 8.00 p. m.

Argentina: 9.00 p. m.

Brasil: 9.00 p. m.

Chile: 9.00 p. m.

Paraguay: 9.00 p. m.

Uruguay: 9.00 p. m.

España: 1.00 a. m. (jueves 12).

¿Qué canal transmite Millonarios vs. Hertha Berlín?

Argentina: Star Plus

Bolivia: Star Plus

Chile: Star Plus

Colombia: Win Sports+

Ecuador: Star Plus

México: Star Plus

Paraguay: Star Plus

Perú: Star Plus

Uruguay: Star Plus

Estados Unidos: ESPN Deportes.

¿Cómo seguir Millonarios vs. Hertha Berlín ONLINE?

Si deseas seguir el Millonarios vs. Hertha Berlín por internet, sintoniza la señal de Star Plus (Win Sports ONLINE en Colombia). En caso no tengas acceso a ninguna de estas vías, también puedes informarte a través de la cobertura gratuita que te ofrecerá La República Deportes.

Millonarios vs. Hertha Berlín: pronóstico

1XBet: gana Millonarios (5,80), empate (4,32), gana Hertha (1,51)

Doradobet: gana Millonarios (6,33), empate (4,50), gana Hertha (1,40).

¿Dónde juegan Millonarios vs. Hertha Berlín?

El escenario de este compromiso será el Osceola Heritage Park, recinto deportivo ubicado en la ciudad de Florida, Estados Unidos. Este estadio cuenta con capacidad para 10.500 espectadores.