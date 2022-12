[Vía Sky Sports] ¿A qué hora ver Tigres vs. Santos Laguna EN VIVO por la Copa Sky 2022?

Tigres vs. Santos Laguna EN VIVO se enfrentan en el Estadio Universitario de la UANL desde las 5.00 p. m. (hora mexicana) y 6.00 p. m. (horario peruano), por la jornada 5 del grupo B en la Copa Sky 2022 vía Sky Sports. Para que no te pierdas la cobertura ONLINE de este y otros partidos de hoy, con las alineaciones confirmadas, el marcador actualizado minuto a minuto y el resumen con el resultado final, ingresa a la web de La República Deportes.

Tigres vs. Santos Laguna: ficha del partido

Partido Tigres vs. Santos Laguna ¿Cuándo juegan? Hoy, martes 27 de diciembre. ¿A qué hora? 5.00 p. m. (México), 6.00 p. m. (Perú). ¿Dónde? Estadio Universitario UANL. ¿En qué canal? Sky Sports.

En un partido donde ambos bandos buscarán únicamente el honor de despedirse de este torneo amistoso con una victoria, Tigres de la UANL y Santos Laguna se medirán por la última jornada de la fase de grupos en la Copa Sky. Felinos y guerreros suman cuatro puntos y ya no tienen chances de ser punteros para clasificarse a la final.

El elenco universitario vio escapar su última chance tras dejarse remontar 1-2 por Chivas en la jornada previa. El cuadro de la comarca, por su parte, viene de vencer 3-2 a Mazatlán, pero ya estaba matemáticamente sin opciones.

¿A qué hora juegan Tigres vs. Santos Laguna?

México (centro): 5.00 p. m.

Costa Rica: 5.00 p. m.

Colombia: 6.00 p. m.

Ecuador: 6.00 p. m.

Perú: 6.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 6.00 p. m.

Bolivia: 7.00 p. m.

Venezuela: 7.00 p. m.

Argentina: 8.00 p. m.

Brasil: 8.00 p. m.

Chile: 8.00 p. m.

Paraguay: 8.00 p. m.

Uruguay: 8.00 p. m.

España: 12.00 a. m. (miércoles 28).

¿En qué canal ver Tigres vs. Santos Laguna?

México: Sky Sports

Estados Unidos: TUDN.

¿Cómo ver Tigres vs. Santos Laguna ONLINE?

Si no quieres perderte el Tigres vs. Santos Laguna por internet, sintoniza la señal de Blue to Go, servicio de streaming de la cadena Sky Sports. En caso no tengas acceso al mismo, también puedes informarte a través de la cobertura ONLINE de La República Deportes.

Últimos partidos de Tigres vs. Santos Laguna

Tigres 2-0 Santos Laguna | 14.08.22

Tigres 1-3 Santos Laguna | 22.06.22

Santos Laguna 1-1 Tigres | 12.01.22

Tigres 1-0 Santos Laguna | 28.11.21

Santos Laguna 2-1 Tigres | 25.11.21.

Tigres vs. Santos Laguna: pronóstico

Betsson: gana Tigres (2,15), empate (3,30), gana Santos Laguna (3,20)

1XBet: gana Tigres (2,10), empate (3,30), gana Santos Laguna (3,40)

Doradobet: gana Tigres (2,12), empate (3,25), gana Santos Laguna (3,20)

Inkabet: gana Tigres (2,10), empate (3,30), gana Santos Laguna (3,30).

¿Dónde juegan Tigres vs. Santos Laguna?

El escenario de este compromiso será en el Estadio Universitario de la Universidad Autónoma de Nuevo León, recinto deportivo donde el cuadro felino actúa en condición de local. Tiene una capacidad para 42.000 espectadores.