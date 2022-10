¿Con Cristiano Ronaldo? Alineaciones posibles del Manchester United vs. Tottenham por Premier League

Este miércoles 19 de octubre se jugará el partido entre Manchester United vs. Tottenham por la jornada 12 de la Premier League en el Old Trafford. Este duelo podría acercar a los spurs a la punta y mantenerse a uno del líder Arsenal; mientras que los diablos rojos necesitan una victoria obligada para no perder el paso a los cuatro primeros lugares.

Los de Erik Ten Hag llegan de empatar sin goles ante Newcastle, cotejo en el que Cristiano Ronaldo fue titular; sin embargo, el ‘Bicho’ salió al minuto 72 y podría estar en la banca ante el cuadro londinense. “Tenemos cuatro partidos en 10 días y a los delanteros quiero mantenerlos frescos, así que tenemos que rotar. Tenemos algunos problemas: (Anthony) Martial no está disponible en este momento, así que tenemos un jugador menos” , indicó al finalizar el choque contra las urracas.

Los diablos rojos no pudieron ante la dura defensa de las urracas y no anotaron los goles. Foto: EFE

Por otro lado, el equipo de Antonio Conte ha iniciado muy bien la temporada, es escolta en la tabla junto al Manchester City, pero ha tenido la baja de su mayor fichaje del año: Richarlison. El brasileño será uno de los ausentes para este partido y podría perderse el Mundial Qatar 2022 en noviembre.

Manchester United vs. Tottenham: alineaciones posibles de los red devils

David de Gea; Diogo Dalot, Raphael Varane, Lisandro Martínez, Tyrell Malacia; Casemiro, Scott McTominay; Antony, Bruno Fernandes, Jadon Sancho; Marcus Rashford.

Tottenham vs. Manchester United: alineaciones posibles de los spurs