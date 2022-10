[En Vivo] Once Caldas vs. Atlético Nacional: ¿a qué hora juegan por la Liga BetPlay 2022?

Once Caldas vs. Atlético Nacional EN VIVO se juega, este jueves 13 de octubre a las 8.05 p. m. (hora peruana), por la fecha 17 de la Liga BetPlay 2022. El encuentro se disputará en el Estadio Palogrande y tendrá transmisión de Win Sports. En caso no puedas acceder, La República Deportes tendrá una transmisión ONLINE del compromiso.

Once Caldas vs. Atlético Nacional: ficha del partido

Partido Once Caldas vs. Atlético Nacional Fecha Jueves 13 de octubre Hora 8.05 p. m. (hora peruana) Canal Win Sports Lugar Estadio Palogrande

¿A qué hora se juega Once Caldas vs. Atlético Nacional?

El encuentro entre Once Caldas vs. Atlético Nacional se disputará este jueves 13 octubre a las 8.05 p. m. (hora peruana). Revisa el horario según tu región.

Perú: 8.05 p. m.

Ecuador: 8.05 p. m.

Colombia: 8.05 p. m.

México: 8.05 p. m.

Bolivia: 9.05 p. m.

Venezuela: 9.05 p. m.

Estados Unidos (ET): 9.05 p. m.

Paraguay: 9.05 p. m.

Chile: 10.05 p. m.

Argentina: 10.05 p. m.

Uruguay: 10.05 p. m.

Brasil: 10.05 p. m.

¿En qué canal ver Once Caldas vs. Atlético Nacional?

El duelo entre las escuadras colombianas Once Caldas vs. Atlético Nacional se transmitirá a través de Win Sports. Además, podrás seguir el partido por la web de La República Deportes.

¿Qué canal es Win Sports?

Win Sports+ vía satélite:

DirecTV: Canal 634 (SD) - Canal 1634 (HD)

Movistar: Canal 497 (SD) - Canal 896 (HD)

ClaroTV: Canal 523 (HD).

Win Sports+ vía cable:

ClaroTV: Canal 522 (SD) - Canal 1522 (HD)

Tigo: Canal 139 (SD) - Canal 239 (HD).

Win Sports+ vía IPTV

Movistar: Canal 210 (HD)

EMCALI: Canal 205 (HD)

ETB: Canal 388 (SD) - Canal 389 (HD)

Tigo: Canal 24 (SD) - Canal 239 (HD)

ClaroTV: Canal 1522 (HD).

¿Dónde ver Once Caldas vs. Atlético Nacional ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas el duelo Once Caldas vs. Atlético Nacional por internet, puedes sintonizar la cobertura GRATIS ONLINE en La República Deportes, sitio web en el que se publicarán los goles y todas las incidencias del encuentro.

¿Dónde juegan Once Caldas vs. Atlético Nacional?

El encuentro entre Once Caldas vs. Atlético Nacional se disputará en el estadio Palogrande, ubicado en la ciudad de Manizales. Dicho recinto fue inaugurado el 30 de julio de 1994 y cuenta con una capacidad para albergar a 28.678 espectadores.