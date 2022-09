El periodista argentino Alejandro Fantino, quien conducía el programa de entrevistas “ESPN Show”, en la cadena internacional, fue despedido luego de difundirse un audio en el que se escucha cómo despotrica contra Mariano Closs y Sebastián ‘Pollo’ Vignolo, dos reconocidas figuras de dicho canal.

De acuerdo con la televisora Canal 13 de Buenos Aires, el detonante para la desvinculación de Fantino fueron sus explosivas declaraciones en Radio Neura, medio en el cual estrenó hace poco el espacio “Multiverso Fantino”. En redes sociales se viralizó un fragmento de una de sus últimas ediciones

“¿Qué pasa si mañana vienen y te dicen: ‘Pase libre para ir a Qatar con Closs y el ‘Pollo’”, le preguntó al comunicador una de sus compañeras. “Le escupo en la cara al que me lo propone y no sé si terminamos a las piñas (golpes)”, fue la respuesta que dejó sorprendidos al resto de conductores presentes en el set.

Fantino explicó que su comentario hacía referencia al hecho de expresar verbalmente su molestia con lo que él consideró una falta de respeto hacia su trayectoria. Además, se burló con apodos de ambos relatores de fútbol.

“Le escupo a la cara en el sentido del odio que me provocaría, le escupo a la cara la verdad de lo que siento: ‘¿Tú no me conoces? Eres un irrespetuoso’. ‘¿Me propones ir con ‘Azulalá’ Vignolo y ‘Esto es fulbo’ ‘Closs al Mundial?’. Estás equivocado, me estás faltando el respeto. Te estás metiendo con la memoria de mi padre, quien me decía: ‘Siempre de pie, nunca de rodillas’”, insistió.

Star Plus retiró entrevistas de Fantino

Poco después de conocerse la noticia de su despido, el servicio de streaming Star Plus retiró de su catálogo todas las entrevistas de Fantino en “ESPN Show”. Hasta el momento, el polémico periodista no se ha pronunciado al respecto.