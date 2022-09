[En Vivo] Boca Juniors vs. Quilmes: hora, canal de TV y posibles alineaciones del decisivo cotejo

Mira AQUÍ Boca Juniors vs. Quilmes EN VIVO Y EN DIRECTO HOY, miércoles 28 de septiembre, por los cuartos de final de la Copa Argentina 2022. El compromiso se disputará en el estadio Malvinas Argentinas a partir de las 10.00 p. m. (hora argentina) y la transmisión estará a cargo de la señal de TyC Sports. Asimismo, podrás seguir el minuto a minuto de este y todos los partidos de hoy a través de la cobertura ONLINE GRATIS que realiza La República Deportes.

Boca Juniors vs. Quilmes: ficha del partido

Partido Boca Juniors vs. Quilmes ¿Cuándo juegan? Hoy miércoles 28 de septiembre ¿A qué hora? 8.00 p. m. (Perú), 10.00 p. m. (Perú) ¿Dónde? Estadio Malvinas Argentinas ¿En qué canal? TyC Sports

Boca Juniors vs. Quilmes: la previa

A revalidar el título. Boca Juniors logró superar su mal momento en la Superliga y, esta vez, buscará ratificar su buen presente en la Copa Argentina. El vigente campeón del torneo tendrá una dura prueba ante Quilmes por los cuartos de final.

El conjunto comandado por Hugo Ibarra no contará con los peruanos Luis Advíncula y Carlos Zambrano, convocados por su selección, y tendrá que realizar algunas modificaciones en su equipo titular. Cabe resaltar que, un triunfo le permitiría disputar una eventual semifinal ante River Plate.

Por su parte, la escuadra cervecera complicó sus chances de acceder a los playoffs por el ascenso y registra 4 partidos consecutivos sin conocer la victoria.

Boca Juniors vs. Quilmes: posibles alineaciones

Boca Juniors: Agustín Rossi, Marcelo Weigandt, Facundo Roncaglia, Gabriel Aranda, Agustín Sandez; Pol Fernández, Alan Varela, Juan Ramírez, Martín Payero; Darío Benedetto y Maximiliano Zalazar o Luca Langoni.

Quilmes: Esteban Glellel; Rafael Barrios, Rodrigo Moreira, Fernando Evangelista, Agustín Bindella; Axel Batista, Kevin López, Iván Colman; Julián Bonetto, Federico González y Emanuel Moreno.

¿A qué hora juegan Boca Juniors vs. Quilmes?

El encuentro entre Boca Juniors vs. Quilmes se jugará a la 10.00 p. m. (hora argentina) por el certamen albiceleste. Revisa la guía de horarios para el resto de países.

Perú: 8.00 p. m.

México: 8.00 p. m.

Colombia: 8.00 p. m.

Ecuador: 8.00 p. m.

Paraguay: 9.00 p. m.

Estados Unidos: 9.00 p. m. (ET) / 6.00 p. m. (PT)

Venezuela: 9.00 p. m.

Chile: 10.00 p. m.

Argentina: 10.00 p. m.

Uruguay: 10.00 p. m.

Brasil: 10.00 p. m.

¿Qué canal transmite Boca Juniors vs. Quilmes EN VIVO?

En territorio argentino, el duelo entre Boca Juniors vs. Quilmes por los cuartos de final de la Copa Argentina podrás verlo a través de la señal de TyC Sports. Por otra parte, para el resto de Sudamerica, la transmisión estará a cargo de TyC Sports Internacional.

¿Dónde ver el Boca Juniors vs. Quilmes por internet?

Para que no te pierdas la transmisión del Boca Juniors vs. Quilmes por internet, puedes sintonizar la señal de TyC Sports Play, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación del canal. En caso de que no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.

¿En qué estadio juegan Boca Juniors vs. Quilmes?

El escenario para el partido Boca Juniors vs. Quilmes será el estadio Malvinas Argentinas, ubicado en la ciudad de Mendoza, Argentina. Dicho recinto cuenta con una capacidad para albergar a más de 42.000 espectadores.