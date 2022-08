Barcelona vs. Rayo Vallecano EN VIVO: sigue AQUÍ el minuto a minuto por LaLiga Santander

HOY juega Barcelona vs. Rayo Vallecano EN VIVO EN DIRECTO | El conjunto azulgrana debuta este sábado 13 de agosto en LaLiga Santander 2022-23 ante el cuadro de Radamel Falcao. El encuentro se llevará a cabo desde las 2.00 p. m. (hora peruana) en el Camp Nou y contará con TRANSMISIÓN de ESPN, Star Plus y DAZN. También podrás seguir todas las incidencias en la web de La República Deportes.

Tras activar su ‘cuarta palanca’, el conjunto de Xavi Hernández logró inscribir a sus flamantes refuerzos para el debut liguero ante el Rayo Vallecano. Entre las principales novedades están las de Robert Lewandowski, Christenssen, Raphinha y Kessie. Por otro lado, Koundé deberá esperar a la siguiente semana.

Barcelona vs. Rayo Vallecano: ficha del partido

Partido Barcelona vs. Rayo Vallecano ¿Cuándo juegan? Sábado 13 de agosto ¿Dónde? Camp Nou ¿En qué canal? ESPN, Star Plus y DAZN ¿A qué hora? 2.00 p. m. (hora peruana)

El entrenador del Barcelona, Xavi Hernández, ha dejado fuera de la convocatoria para el debut liguero de este sábado ante el Rayo Vallecano, en el Spotify Camp Nou, a los defensas Sergiño Dest y Samuel Umtiti y al delantero Martin Braithwaite.

Braithwaite y Umtiti, hace tiempo, saben que no cuentan para Xavi, pero sorprende la ausencia en la lista de Dest, a quien el club ha declarado transferible. Aunque si el lateral estadounidense finalmente se queda, sí tendrá ficha del primer equipo.

Es baja ante el Rayo el único de los nuevo fichajes que todavía no ha sido inscrito en LaLiga, el defensa Jules Koundé. Por tanto, entra a la convocatoria el delantero Ferran Torres, quien, este viernes, recibió el alta médica tras curarse la herida en el pie que ha arrastrado durante buena parte de la pretemporada.

En total, Xavi Hernández ha convocado a 23 jugadores para el partido de esta noche contra el conjunto vallecano: Ter Stegen, Iñaki Peña, Arnau Tenas, Piqué, Eric García, Christensen, Araujo, Jordi Alba, Balde, Sergi Roberto, Sergio Busquets, Gavi, Kessie, De Jong, Pjanic, Pedri, Raphinha, Dembélé, Ferran Torres, Ansu Fati, Memphis Lewandowski y Aubameyang.

Con información de EFE.

Lista de convocados del conjunto azulgrana. Foto: FC Barcelona

¿A qué hora juega Barcelona vs. Rayo Vallecano?

El duelo entre Barcelona vs. Rayo Vallecano se llevará a cabo HOY, sábado 13 de agosto, a las 2.00 p. m. (hora peruana).

Perú: 2.00 p. m.

Colombia: 2.00 p. m.

Ecuador: 2.00 p. m.

Venezuela: 3.00 p. m.

Paraguay: 3.00 p. m.

Bolivia: 3.00 p. m.

Chile: 3.00 p. m.

Argentina: 4.00 p. m.

Uruguay: 4.00 p. m.

Brasil: 4.00 p. m.

España: 9.00 p. m.

¿En qué canal ver Barcelona vs. Rayo Vallecano?

La transmisión del Barcelona vs. Rayo Vallecano EN DIRECTO estará a cargo de los canales ESPN y DAZN. También podrás seguirlo en la plataforma Star Plus.

Argentina: ESPN, Star Plus

Bolivia: ESPN, Star Plus

Brasil: Star Plus

Chile: ESPN, Star Plus

Colombia: ESPN, Star Plus

Ecuador: ESPN, Star Plus

México: Sky Sports

Paraguay: ESPN, Star Plus

Perú: ESPN, Star Plus

Uruguay: ESPN, Star Plus

Venezuela: ESPN, Star Plus

Estados Unidos: ESPN+

España: DAZN, LaLiga TV.

Barcelona vs. Rayo Vallecano vía ESPN

Perú: 504 SD y 740 HD (Movistar TV, cable), 483 SD y 884 HD (Movistar TV satelital), 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 65 SD y 523 HD (Claro TV, cable), 36 SD y 1711 HD (Claro TV, satélite), 39 (Star Globalcom).

Argentina: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 22 analógico y 103 Digital/HD (Cablevisión), 104 Digital y 1009 HD (Telecentro), 24 SD y 154 HD (Antina), 14 analógico, 102 Digital y 1000 HD (Supercanal).

Uruguay: 621 SD y 1621 HD (DirecTV).

Colombia: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 483 SD y 884 HD (Movistar TV), 511 SD y 1511 HD (Claro TV, cable), 510 SD y 540 HD (Claro TV, satélite)

Chile: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 480 SD y 884 HD (Movistar TV), 174 SD y 474 HD (Claro TV); 49 (Santiago), 53 (Valparaíso), 55 (Concepción) y 841 HD (VTR).

Ecuador: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 200 SD y 730 HD (Grupo TV Cable), 302 SD y 703 HD (CNT).

Bolivia: 54 (Cotas), 508 SD y 701 HD (Tigo), 40 (Entel), 105 y 507 SD y 508 HD (Inter Satelital).

Paraguay: 63 SD y 124 HD (Claro TV).

Venezuela: 621 SD (SimpleTV), 483 SD (Movistar TV), 105 HD (Inter Satelital).

México: 548 SD y 1550 HD (Sky), 501 (Star TV).

¿Cómo ver Barcelona vs. Rayo Vallecano ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas la transmisión del Barcelona vs. Rayo Vallecano por internet, puedes sintonizar la señal de Star Plus, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos. En caso no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.

¿Cómo acceder a Star Plus para ver el Barcelona vs. Rayo Vallecano?

Para acceder a Star Plus para ver el Barcelona vs. Rayo Vallecano, debes registrarte con tus datos personales en la web de este servicio streaming. Ingresa a www.starplus.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. En caso de que no estés registrado, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones para que puedas disfrutar de todo el contenido disponible.