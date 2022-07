Copa América Femenina 2022: programación y tabla de posiciones de la fecha 4

La fase de grupos de Copa América Femenina 2022 entrará a su cuarta fecha este domingo 17 de julio con los duelos del grupo A y la jornada finalizará el lunes 18 con los enfrentamientos del grupo B. Entérate en esta nota de la hora y canal para ver los cotejos.

El duelo inicial será el de Chile vs. Bolivia, en el que la Roja buscará acercarse a los primeros puestos, mientras que la Verde sueña con su primera victoria en la competencia tras tres derrotas consecutivas. Asimismo, Ecuador vs. Colombia se medirán para cerrar la fecha en el grupo A.

Para el lunes, el partido Venezuela vs. Brasil podría definir al líder del grupo B, ya que ambos marchan con seis puntos producto de dos victorias. Por otro lado, Perú vs. Uruguay chocarán para romper sus malas rachas. Las dos escuadras no han sumado, aunque la desventaja la tiene la Celeste porque ya lleva tres derrotas consecutivas.

Fecha 4 de la Copa América Femenina 2022

Grupo A

Chile vs. Bolivia

Hora: 4.00 p. m.

Canal: DirecTV Sports

Ecuador vs. Colombia

Hora: 7.00 p. m.

Canal: DirecTV Sports

Descansó: Paraguay.

Equipo PJ PG DG PTS 1- Colombia 2 2 5 6 2- Paraguay 3 2 1 6 3- Chile 2 1 0 3 4- Ecuador 2 1 4 3 5- Bolivia 3 0 -10 0

Grupo B

Venezuela vs. Brasil

Hora: 4.00 p. m.

Canal: DirecTV Sports

Perú vs. Uruguay

Hora: 7.00 p. m.

Canal: DirecTV Sports

Descansó: Argentina.

Equipo PJ PG DG PTS 1- Brasil 2 2 7 6 2- Venezuela 2 2 3 6 3- Argentina 3 2 5 6 4- Perú 2 0 -6 0 5- Uruguay 3 0 -9 0

Fixture de Perú en la Copa América Femenina 2022