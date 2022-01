U. Católica vs. Colo-Colo: ¿dónde y a qué hora ver la Supercopa de Chile?

U. Católica vs. Colo-Colo se juega este domingo 23 de enero de 2022 en la gran final por la Supercopa de Chile. El encuentro será en el Estadio de Concepción y está pactado para las 5.00 p. m. (hora peruana) y 7.00 p. m. (hora chilena). El juego será trasmitido EN VIVO Y DIRECTO a través de la señal de TNT Sports.

U. Católica vs. Colo Colo: ficha del partido

Partido U. Católica vs. Colo-Colo Fecha Domingo 23 de enero Hora 5.00 p. m. (hora peruana) y 7.00 p. m. (hora chilena) Estadio Estadio de Concepción Canal TNT Sports

U. Católica vs. Colo Colo: previa del partido

Universidad Católica, el actual tetracampeón del fútbol chileno, se medirá este domingo ante Colo Colo por la final de la Supercopa en el primer partido oficial de la temporada 2022 previo al inicio del Campeonato Nacional.

Se trata del primer gran desafío del año para ambos clubes, en el que los cruzados buscarán hacerse con la corona por cuarto año consecutivo ante un rival que le disputó la estrella 2021 hasta las últimas fechas de la temporada pasada.

Los dirigidos por Cristián Paulucci son los favoritos para quedarse con la copa. En tanto, su técnico se ha afianzado en el puesto devolviendo el juego vertical e intenso que, a principios de la temporada anterior con el uruguayo Gustavo Poyet, el club había perdido.

Con todo, Católica aún no cierra su planilla de refuerzos para este año y solo cuenta con el mediocampista Sebastián Malani (ex Universidad de Chile) y el extremo Lucas Melano (ex Central Córdoba) confirmados, mientras que dejaron la banca Edson Puch, Gastón Lezcano, Juan Cornejo y Juan Fuentes.

U. Católica y Colo-Colo abren la temporada del fútbol chileno. Foto: composición/ Cruzados/ Colo Colo

Por su parte, los pupilos de Gustavo Quinteros han tenido una intensa pretemporada en Argentina, en la que enfrentaron nada menos que a Boca Juniors.

En ese partido, Quinteros destacó de forma particular el desempeño del joven central Bruno Gutiérrez, quien ingresó durante el complemento del partido y promete fuerte presencia esta temporada.

Además, el Cacique cuenta con el volante de contención Esteban Pavez, el extremo Cristián Zavala y el delantero Juan Martín Lucero como refuerzos confirmados.

El partido se jugará días antes de la doble fecha eliminatoria rumbo al Mundial de Qatar 2022, en la que Chile recibirá a Argentina y luego visitará a La Verde en La Paz, duelos para los que Católica y Colo Colo tienen a tres convocados por Martín Lasarte.

Con información de EFE.

¿A qué hora juegan U. Católica vs. Colo-Colo EN VIVO?

En horario peruano, el choque U. Católica vs. Colo-Colo se disputará desde la 5.00 p. m. Consulta la guía de horarios si quieres ver esta contienda desde el extranjero.

Perú: 5.00 p. m.

Colombia: 5.00 p. m.

Ecuador: 5.00 p. m.

México: 4.00 p. m.

Estados Unidos (Nueva York, Miami): 6.00 p. m.

Bolivia: 6.00 p. m.

Venezuela: 6.00 p. m.

Paraguay: 7.00 p. m.

Uruguay: 7.00 p. m.

Argentina: 7.00 p. m.

Brasil: 7.00 p. m.

Chile: 7.00 p. m.

Inglaterra: 10.00 p. m.

Italia: 11.00 p. m.

España: 11.00 p. m.

¿Qué canal transmite el partido U. Católica vs. Colo-Colo?

El canal de TV que transmitirá el partido de U. Católica vs. Colo-Colo será TNT Sports, y lo hará a través de sus señales TNT Sports 2 y TNT Sports HD. En caso de que quieras ver por internet la programación de la señal, puedes contratar Estadio TNT Sports, servicio de streaming de este canal deportivo donde tendrás a tu disposición todo el contenido de TNT Sports 2 y TNT Sports HD.

¿Cómo ver U. Católica vs. Colo-Colo vía TNT Sports EN VIVO?

TNT Sports 2 EN VIVO

VTR: 165 (SD)

DTV: 631 (SD)

ENTEL: 242 (SD)

CLARO: 190 (SD)

GTD/TELSUR: 71 (SD)

MOVISTAR: 486 (SD)

TU VES: 504 (SD)

TNT Sports HD EN VIVO

VTR: 855 (HD)

DTV: 1631 (HD)

ENTEL: 243 (HD)

CLARO: 490 (HD)

GTD/TELSUR: 845 (HD)

MOVISTAR: 896 (HD)TU

VES: **NO DISPONIBLE**

¿Dónde ver U. Católica vs. Colo-Colo EN VIVO ONLINE GRATIS?

U. Católica vs. Colo-Colo: historial reciente

24.10.21 | Colo-Colo vs. U. Católica (2-1) | Primera división

17-07.21 | U. Católica vs. Colo-Colo (0-0) | Primera división

19.12.20 | U. Católica vs. Colo-Colo (0-0) | Primera división

Supercopa de Chile: últimos ganadores

2021: Universidad Católica

2020: Universidad Católica

2019: Universidad Católica

2018: Colo Colo

2017: Colo Colo

Máximo ganadores de la Supercopa chilena