Este martes 8 de junio se jugará la octava jornada de las Eliminatorias Qatar 2022. Tras esta maratónica jornada, el proceso clasificatorio entrará en reposo hasta setiembre de este año, donde se jugarán hasta tres fechas. A continuación, te mostraremos la partidos que se jugarán mañana, así como la tabla de posiciones .

El primer encuentro que se llevará a cabo será el Ecuador vs. Perú desde las 4.00 p. m. (hora peruana) en el estadio Rodrigo Paz Delgado. El ‘Tri’ viene de caer ante Brasil, por lo que necesitará tres puntos para seguir en los primeros tres puestos de la clasificación. Por su parte, los dirigidos por Ricardo Gareca marchan últimos con una sola unidad. Para la Blanquirroja no importa otro resultado que no sea la victoria. De lo contrario, sus chances de ir a Qatar se complicarán aun mucho más.

Luego, Venezuela recibirá a Uruguay desde las 5.30 p. m. (hora peruana) en el Estadio Olímpico. La Vinotinto, novena en la tabla general, aguarda con empezar a escalar posiciones, mientras que la Celeste, quinta en la clasificación, aspira a no quedarse en la zona de repechaje.

A las 6.00 p. m. (hora peruana) se desarrollará uno de los partidos más atractivos de esta jornada: Colombia vs. Argentina en el Metropolitano Roberto Meléndez. Actualmente, los cafeteros se encuentran fuera de la zona de clasificación, por lo que buscarán sumar de a tres para colocarse en los primeros puestos. En el caso de Argentina, el combinado de Messi espera ratificar su buen momento (no ha perdido en el certamen) y quedarse en el segundo lugar.

Paraguay vs. Brasil chocarán desde las 7.30 p. m. (hora peruana) en el Defensores del Chaco. La Albirroja espera sumar de a tres y cortar la racha de tres empates consecutivos; mientras que la Canarinha busca seguir con puntaje perfecto.

El último encuentro será entre Chile vs. Bolivia desde las 8.30 p. m. (hora peruana) en el San Carlos de Apoquindo. La Estrella Solitaria está ubicada en la sétima casilla con cinco puntos. Por otro lado, La Verde llega envalentonada tras sumar su primera victoria en la competición.

Eliminatorias Qatar 2022: programación fecha 8

Fecha Gira Partido Estadio 08/06/21 4.00 p. m. Ecuador vs. Perú Rodrigo Paz Delgado 08/06/21 5.30 p. m. Venezuela vs. Uruguay Olímpico 08/06/21 6.00 p. m. Colombia vs. Argentina Metropolitano Roberto Meléndez 08/06/21 7.30 p. m. Paraguay vs. Brasil Defensores del Chaco 08/06/21 8.30 p. m. Chile vs. Bolivia San Carlos de Apoquindo

Eliminatorias Qatar 2022: tabla de posiciones

Tabla de las Eliminatorias Qatar 2022. Foto: flashscore

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.