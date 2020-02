Real Madrid vs Barcelona EN VIVO: mira la previa, alineaciones, horario y los canales para ver el clásico español por La Liga Santander

Real Madrid vs Barcelona EN VIVO | EN DIRECTO ONLINE | se enfrentan en una nueva edición del clásico español este domingo 1 de marzo por la Liga Santander. Este encuentro será muy importante teniendo en cuenta que se pone en juego el liderato del campeonato español. El duelo entre ‘merengues’ y ‘culés’ es válido por la jornada 26 y arrancará a las 3:00 p.m. (hora peruana) y 9:00 p.m. (hora española).

Si quieres saber la previa, la información de como llegan los equipos para este encuentro, las incidencias, los goles y las alineaciones del ‘derbi’ español versión 2020, podrás seguir el minuto a minuto a través de La República Deportes.

Real Madrid vs Barcelona: la previa del partido por la jornada 26 de la Liga Santander

Este domingo 1 de marzo habrá un nuevo clásico español entre el Real Madrid y el Barcelona, duelo que se jugará en el estadio Santiago Bernabéu por la jornada 26 de la Liga Santander. Ambas se verán las caras en un partido que podría definir al virtual campeón del torneo español. Una victoria sobre el otro significaría un golpe en lo anímico que podría determinar el destino de la temporada.

Por el lado del local, el Real Madrid llega con los ánimos muy movidos durante esta semana: viene de dos derrotas tanto en la liga doméstica como en la Champions League, luego de perder de manera sorpresiva ante el Manchester City por 2-1 en la ‘Casa Blanca’; y el 1-0 en su visita contra el Levanta en el fin de semana pasado.

Zinedine Zidane, técnico de los ‘galácticos’ tendrá que buscar la forma de conseguir los tres puntos que le permitan recuperar la punta de la Liga Santander sabiendo que se encuentra a dos puntos del líder. “Puedo entender que nuestra gente esté tocada o molesta, pero les necesitamos. Y ellos necesitan a su equipo y es lo que vamos a hacer mañana. Por lo menos darlo todo en el campo”, dijo el DT francés quién reconoció que viven un momento complicado.

Zinedine Zidane sabe que una derrota podría costarle la pérdida del título de la liga. Foto: Difusión.

En la vereda de en frente, el Barcelona llega mejor posicionado en cuestión de resultados. Si bien llegada de Quique Setién aún no ha hecho que los catalanes recuperen la solidez en defensa y una eficacia mucho mayor en ataque, en la plantilla son conscientes que están un paso adelante del Real Madrid.

De esta manera, el conjunto de Cataluña logró en estos últimos siete días una goleada en la liga contra el Eibar, lo que les permitió trepar hasta el primer lugar de la tabla pero a cambio perdieron por lesión a Jordi Alba. Y a mitad de semana, durante el partido de Champions League ante el Nápoli, Gerard Piqué salió lesionado del campo juego y es una de las dudas para el clásico. Cabe destacar que en el encuentro antes los italianos consiguieron un empate de 1-1.

No cabe duda que Setién tendrá que mover el once y tratar de armar su mejor esquema, ya que el club es un hospital debido a la cantidad de bajas que hay, teniendo una plantilla con pocas variantes. En estos momentos los descartados para este partido son Luis Suárez y Dembelé. No obstante, uno de los puntos favorables para el Barcelona es que de sus últimas 11 visitas, ganó 8.

Quique Setién sabe de las bajas que afronta su equipo y no se presiona para ganar el duelo del domingo. Foto: Difusión.

“El pasado no cuenta. Todos los partidos son diferentes, para el Madrid este partido seguramente es vital, seguro que más importante que para nosotros en cuanto a situación y el tiempo que pueda quedar. Para el Madrid es un partido clave y decisivo. No sé si decisivo, pero sí muy importante. No me fío de nada. Será igualado, habrá fases que dominaremos y otras que no”, dijo Setién en conferencia de prensa.

Real Madrid vs Barcelona: posibles alineaciones del partido por la jornada 26 de la Liga Santander

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Varane, Sergio Ramos, Mendy; Casemiro, Valverde, Kroos, Isco; Benzema, Vinícius Jr.

Barcelona: Ter Stegen; Jordi Alba, Piqué, Umtiti, Semedo; Arthur, Busquets, De Jong; Griezmann, Leo Messi y Braithwaite.

Real Madrid vs Barcelona: horarios del partido por la jornada 26 de la Liga Santander

Real Madrid vs Barcelona: canales del partido por la jornada 26 de la Liga Santander

