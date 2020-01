Dante Nieri: “El futbolista peruano tiene que entender que primero es el deber, antes que el placer" [ENTREVISTA]

Por: Renzo Rostaing

¿Qué es tener una mentalidad ganadora?

- Una persona que trabaja por lo que quiere, a pesar de las dificultades. No quiere decir que no dude, sino que sigue luchando. En el fútbol, tienes que estar bien físicamente, técnicamente, tácticamente y psicológicamente. También está lo que algunos llaman el entrenamiento invisible: cuidar lo que comes, cuanto duermes, los cuidados fuera del entrenamiento estricto de la institución.

- ¿Qué es el compromiso y cómo se logra?

El futbolista peruano debe entender que primero es el deber, antes que el placer, eso es compromiso. Puede pasar que me provoca una cerveza, irme a la playa, etc, pero mi trabajo involucra entrenar. No significa que no pueda hacer estas cosas que quiero, sino que no es el momento. No puedo pensar a corto plazo. Eso se educa, se entrena desde pequeños para que se desarrolle una madurez.

- ¿Por qué no se suele dar en el fútbol peruano?

La dejadez se ve porque no tenemos una imagen de autoridad. Si tú como líder ignoras las indisciplinas, refuerzas esa conducta. Se instaura con más poder y va a ser más difícil poder cambiar. Si tú dijiste algo y no lo cumples, se debilita tu autoridad.

- El Perú es un país históricamente derrotado, ¿eso influye?

Si no empiezas a rebelarte contra un origen que no es muy favorable, ¿cuándo será el momento? Si fuera la camiseta solo habría campeonado Uruguay. La rebeldía es parte de la mentalidad ganadora, pero hay que dar los mecanismos.

En Alianza Lima y los Reyes Rojos con Constantino Carvallo se enseñó a que se rebelen ante la adversidad, de ahí salieron Guerrero y Farfán. Paolo conecta porque se rebela ante la adversidad.

- ¿Por qué a Alianza Lima le cuesta rebelarse o no tiene esa casta ganadora?

Hay muchas variables. La casta ganadora se construye. El ganador se hace en la derrota, acá nos desesperamos. Nadie nació ganando y muchos fueron muy criticados.

- ¿La inteligencia emocional influye?

El deporte es una montaña rusa emocional. Estás molesto, estás feliz, son polos apuestos en segundos. Es sumamente desgastante. El deportista debe reconocer sus emociones y regularlas.

- ¿En el Perú se le da la importancia adecuada?

Se habla mucho, pero hay mucha informalidad. Muy pocos equipos tienen a las personas capacitadas para hacer esto. Tenemos que aprender a ser pacientes. No construyes un deportista de la noche a la mañana.

- ¿Por qué no avanzamos?

Nos quedamos con el mito colectivo que nos falta la cabeza. Tiene algo que ver con la idiosincrasia. La gente le pide a un futbolista ser profesional y que no tome, pero desde niños les enseñamos a que en toda reunión familiar hay que beber alcohol.