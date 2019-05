Giro de Italia: ¿a qué hora y dónde ver las etapas de la competencia de ciclismo 2019?

El Giro de Italia 2019 arrancó este sábado sin mayores sobresaltos. La competencia es una de las tres Grandes Vueltas del tour mundial de la Unión Ciclista Internacional (UCI), y contará con 21 etapas, totalizando 3,789 kilómetros.

Se trata de 102 edición del Giro de Italia 2019, la cual estará abierta al pronóstico pero que tendrá, por la experiencia, a Primoz Roglic, Tom Dumoulin, "Supermán" López, Simon Yates, Mikel Landa y Vincenzo Nibali, como los candidatos a quedarse con el campeonato.

Cabe mencionar que los 58 kilómetros de competencia a contrarreloj y el terreno de montaña que se presentará la última semana, serán los puntos clave que podrían terminar por definir la clasificación. Como mencionamos, se tratan de 21 etapas de Giro de Italia 2019, cuyas fechas revisaremos a continuación:

¿Cuáles son etapas y fechas del Giro de Italia 2019?

ETAPAS FECHA UBICACIÓN DISTANCIA 1era etapa 11 de mayo Bolonia - Santuario de Nuestra Señora de San Luca 8,2 km 2da etapa 12 de mayo Bolonia - Fucecchio 200 km 3ra etapa 13 de mayo Vinci - Orbetello 219 km 4ta etapa 14 de mayo Obertello - Frascati 228 km 5ta etapa 15 de mayo Frascati - Terracina 140 km 6ta etapa 16 de mayo Cassino - San Giovanni Rotondo 233 km 7a etapa 17 de mayo Vasto - L'Aquila 180 km 8ta etapa 18 de mayo Tortoreto Lido - Pésaro 235 km 9na etapa 19 de mayo Riccione - San Marino 34,7 km 20 de mayo Día de descanso 10ma etapa 21 de mayo Rávena - Módena 147 km 11va etapa 22 de mayo Carpi - Novi Ligure 206 km 12va etapa 23 de mayo Cuneo - Pinerolo 146 km 13va etapa 24 de mayo Pinerolo - Ceresole Reale 188 km 14va etapa 25 de mayo Saint-Vincent - Courmayeur 131 km 15va etapa 26 de mayo Ivrea - Como 237 km 27 de mayo Día de descanso 16va etapa 28 de mayo Lovere - Ponte di Legno 226 km 17va etapa 29 de mayo Commezzadura - Rasun Anterselva 180 km 18va etapa 30 de mayo Valdaora - Santa Maria di Sal 220 km 19va etapa 31 de mayo Treviso - San Martino di Castrozza 151 km 20va etapa 1 de junio Feltre - Croce d'Aune 193 km 21va etapa 2 de junio Verona - Verona 15,6 km

¿Dónde ver Giro de Italia 2019, según países?

Giro de Italia 2019, una de las principales competencias de ciclismo del mundo, será transmitida por la señal televisiva en diferentes países. Aquí te informamos sobre las casas televisoras que estarán a cargo de la cobertura deportiva.

Italia: Rai Sports, Rai 2

Europa: Eurosport

Francia: La Chaine L’Equipe

Hungría: MTVA

Luxemburgo: RTL

Estados Unidos y Canadá: OTT Fubo.TV y Flobikes.com (por suscripción)

Colombia: Caracol TV

México y Centroamérica: TDN

Sudamérica y el Caribe: ESPN

Sudáfrica: Supersport

Australia y el sudeste de Asia: Eurosport

Japón: DAZN, OTT

Nueva Zelanda: Sky Sport

¿Cuál es el horario de Giro de Italia 2019, según países?

Te informamos sobre el horario de transmisión de Giro de Italia 2019, de acuerdo a la zona horaria de cada país en el mundo. En Perú la competencia de ciclismo va desde las minutos antes de las 5:30 de la mañana.

Italia: 12:25 p.m.

Colombia: 5:25 a.m.

Perú: 5:25 a.m.

Ecuador: 5:25 a.m.

Francia: 12:25 p.m.

Costa Rica: 4:25 a.m.

Estados Unidos (Nueva York, Miami, Florida y Washington): 6:25 a.m.