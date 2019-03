UFC 235 Jon Jones vs Anthony Smith EN VIVO: Horarios, cartelera y canales para ver el evento

UFC 235 se presenta esta noche EN VIVO ONLINE EN DIRECTO a las 10:00 pm. (cartelera principal - hora peruana). El evento será transmitido para América Latina vía Fox Action y tiene como mayor atracción el combate entre Jon Jones vs Anthony Smith por el campeonato mundial semipesado de la UFC. Además puedes seguir los pormenores en el round por round de larepublica.pe

El triunfante regreso a UFC de Jon Jones vino acompañado con un nuevo reinado en la categoría de los semipesados. 'Bones' pisó el octágono después de dos años y derrotó a Alexander Gustafsson para reclamar la presea que nunca perdió.

Ahora, alejado de los problemas personales y deportivos que lo marginaron de las MMA por mucho tiempo, Jon Jones busca cimentar su legado en la UFC con un largo reinado. El primer obstáculo es tal vez uno de los más complicados retos de su carrera, el peligroso Anthony Smith.

Con solo dos años en UFC, Anthony Smith causó un gran impacto por su gran complexión física y su poder de noqueo. Entre las víctimas que han caído ante 'Lionheart' están peleadores de calibre como Mauricio 'Shogun' Rua, Rashad Evans y Hector Lombard.

Smith se tiene confianza y señala que él tiene las herramientas necesarias para derrotar a Jones sin dejar que la decisión vaya a los jueces. "Voy a acabar con Jon Jones de una forma u otra", aseguró amenazante.

Esta es la primera defensa de 'Bones' desde que recapturó el cinturón, en total son 12 combates de campeonato ganados en su carrera, aunque uno de ellos fue revertido a 'No contest' luego de dar positivo en una prueba antidopaje.

El resto de la cartelera está plagada de peleas interesantes en las que resalta la defensa del campeonato mundial de peso welter de UFC que ostenta Tyron Woodley. El rival es Kamaru Usman, "la pesadilla nigeriana', peleador que está invicto en sus 9 peleas en la empresa.

También veremos el debut en UFC de Ben Askren, midiéndose ante el excampeón Robbie Lawler, peleará Tecia Torres, Cody Garbrandt, Jeremy Stephens, Zabit Magomedsharipov, Diego Sánchez, entre otros.

UFC 235 EN VIVO: Cartelera completa

Categoría Rival 1 vs. Rival 2 Método de victoria Round Tiempo Anotación Peso semipesado Jon Jones (c) vs Anthony Smith Por el campeonato mundial semipesado Peso welter Tyron Woodley (c) vs Kamaru Usman Por el campeonato mundial welter Peso welter Robbie Lawler vs Ben Askren Peso paja femenino Tecia Torres vs Weili Zhang Peso gallo Cody Garbrandt vs Pedro Munhoz Peso pluma Jeremy Stephens vs Zabit Magomedsharipov Peso semipesado Misha Cirkunov vs Johnny Walker Peso gallo Cody Stamann vs Alejandro Pérez Peso welter Diego Sánchez vs Mickey Gall Peso mediano Edmen Shahbazyan vs Charles Byrd Peso gallo femenino Gina Mazany vs Macy Chiasson Peso paja femenino Polyana Viana vs Hannah Cifers

UFC 235 EN VIVO: apuestas y predicciones del evento en Las Vegas

El favorito de las distintas casas de apuesta es Jon Jones. Un triunfo de 'Bones' paga 1.12, mientras que la victoria de Smith te puede hacer ganar 6.25.

En el caso del co main event, las casas de apuesta ponen como favorito a Tyron Woodley que paga 1.65. Por su parte, Kamaru Usman paga 2.24.

UFC 235 EN VIVO: canales para ver Jon Jones vs. Anthony Smith

México: Fighting Sports Network

Perú: Fox Action

Ecuador: Fox Action

Colombia: Fox Action

Bolivia: Fox Action

Chile: Fox Action

Argentina: Fox Action

Uruguay: Fox Action

Paraguay: Fox Action

Fox Action será el canal en el que será transmitida la cartelera principal a las 10:00 pm. (hora peruana), mientras que las preliminares estarán en Fox Sports (6:30 pm. hora peruana). Tres combates preliminares serán transmitidos por el aplicativo UFC Fight Pass. Además podrás seguir todas las incidencias a través de larepublica.pe

UFC 235 EN VIVO: horarios en el mundo para ver Jon Jones vs. Anthony Smith

México: 7:00 p.m. (Preliminares) / 9:00 p.m. (Cartelera principal).

Perú: 8:00 p.m. (Preliminares) / 10:00 p.m. (Cartelera principal).

Ecuador: 8:00 p.m. (Preliminares) / 10:00 p.m. (Cartelera principal).

Colombia: 8:00 p.m. (Preliminares) / 10:00 p.m. (Cartelera principal).

Bolivia: 9:00 p.m. (Preliminares) / 11:00 p.m. (Cartelera principal).

Chile: 10:00 p.m. (Preliminares) / 12:00 m. del domingo 3 de marzo (Cartelera principal).

Argentina: 10:00 p.m. (Preliminares) / 12:00 m. del domingo 3 de marzo (Cartelera principal).

Uruguay: 10:00 p.m. (Preliminares) / 12:00 m. del domingo 3 de marzo (Cartelera principal).

Paraguay: 10:00 p.m. (Preliminares) / 12:00 m. del domingo 3 de marzo (Cartelera principal).

Internet: ¿dónde seguir EN VIVO Y EN DIRECTO ONLINE UFC 235 Jon Jones vs. Anthony Smith?

