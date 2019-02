Champions League: mira los divertidos memes tras el inicio de los octavos de final

Volvió la fiesta. Los octavos de final de la Champions League 2018-19 inició con dos grandes partidos que originaron una infinidad de memes que encendieron las redes sociales, tanto en Facebook y Twitter.

Los usuarios de Facebook y Twitter postearon hilarantes memes, donde no se salvaron Manchester United, Porto, Kylian Mbappé, Paul Pogba, entre otros.

Manchester United no pudo defender su localía (Old Trafford) y cayó 0-2 frente a su similar del París Saint Germain. Asimismo, en el partido de vuelta no podrá contar con el volante francés, Paul Pogba; expulsado por una dura entrada sobre Dani Alves.

En el otro partido de la jornada, Roma logró un valioso triunfo en casa 2-1 sobre el Porto de Portugal. La 'loba' tendrá que defender a capa y espada el resultado si busca acceder a los cuartos de final del certamen europeo; mientras que, los 'dragones', con un score 1-0, lograría meterse en la siguiente etapa.

Este miércoles continúan los partidos de los octavos de final de la Champions League. Tottenham recibe a su similar del Borussia Dortmund en 'Wembley'; y el plato de fondo será el Ajax vs Real Madrid en el 'Amsterdam Arena'.