Raúl Ruidíaz: "La gente no sabe de fútbol si dicen que la MLS es una liga de bajo nivel"

A pesar que pasó más de medio año desde que Raúl Ruidíaz cambió a la liga mexicana por la MLS, las críticas por su decisión no cesan, por lo cual, el delantero peruano se atrevió a responder y explicar con un contundente mensaje las razones de su determinación.

La ‘Pulga’ Ruidíaz se cansó de ser cuestionado por reforzar las filas del Seattle Sounders (desde junio del 2018), y con una tajante respuesta aseguró que, a pesar de mantener la intención de jugar en la liga española la falta de ofertas lo llevaron hasta la Major League Soccer.

"La gente no sabe lo que es el fútbol si dicen que la MLS es una liga de bajo nivel. Ahí hay futbolistas de muy alto nivel, con equipos de mucho dinero y con escenarios totalmente diferentes. Quisiera jugar en Europa pero, ¿qué puedo hacer si no hay ninguna propuesta? Si me llega una oferta atractiva, la analizaré", sostuvo la ‘Pulga’ a América TV.

Además, Ruidíaz se refirió a los próximos encuentros amistosos de la Selección Peruana, y el reto que asumirá la ‘bicolor’ en la Copa América Brasil 2019 al ser señalada dentro de las favoritas del continente.

"Lo más difícil para nosotros ahora va a ser mantener el nivel. Hemos demostrado que somos jugadores que no nos conformamos con nada y no tenemos techo, se vienen duelos importantes y quiero llegar en buen nivel para estar en la lista de convocados", sentenció el delantero.