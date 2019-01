La caída de un grande. Roger Federer fue eliminado del Australian Open

Miró fijamente a la grada, como buscando consuelo. En las tribunas nadie lo podría creer, el favorito cayó. Algunos gritaban que es la maldición-Federer no disputó las últimas semifinales de un Grand Slam-, otros comentaban que es el principio del fin. Así se despidió Roger Federer del Australian Open 2019, con una derrota que demuestra que su carrera deportiva estaría llegando a su final.

Ante la tristeza del suizo, surgió una nueva promesa, bueno como dijo Federer:”Puede ser mi reemplazo”. El jóven de cabello largo, con una técnica ‘poco común’, acostumbrado a jugar sus partidos al límite, características que nos hacen recordar Roger. “Es más parecido a mi estilo que al de Rafa, por así decirlo”, expresó el ganador de 20 Grand Slam.

Stefanos Tsitsipas no le corrió al reto, sabía que era la oportunidad perfecta para consolidar su carrera. El joven griego es uno de los sobresalientes del Next Gen, es considerado una promesa en el tenis moderno.Ganó 7(11), 7-6(3), 7-5 y 7-6(5) a Roger Federer, lo eliminó del Open Australia y lo hizo en un partido que se le complicó en los dos primeros sets.

Desde el primer set, el encuentro estuvo cuesta arriba para Stefanos. Pero supo manejar la presión y con un juego defensivo pudo llevarse el set. Roger Federer siempre dominó el set y ganó. Sin problemas, demostrando su calidad, aunque tenía que corregir ciertos errores defensivos.

En la segunda parte del encuentro, Federer salió con la intención de ganar. Pero Tsitsipas sabe que tenía que defender, esa era la clave para la victoria.Defender y aprovechar las oportunidades. Federer descuidó su defensa y eso lo pago caro.

La historia se repitió en el tercer set, los dos tenistas estaban cansado, por la tensión del encuentro y el rigor de la competencia. Pero el joven griego sabía que era su oportunidad de seguir brillando con luz propia. Por su parte, Federer intentó pero pagó caro sus errores.

He's done it!@StefTsitsipas knocks out defending champion Roger Federer 6-7(11) 7-6(3) 7-5 7-6(5) to reach his first quarterfinal at a Grand Slam.#AusOpen #AOFiredUp pic.twitter.com/Vz8sQa0AT1