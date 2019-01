Universitario: Estos son los precios de las entradas para la 'Noche Crema'

¡Ponte las pilas crema! Como todos los años, se ha creado una gran expectativa por la 'Noche Crema', partido en el que Universitario de Deportes presentará el plantel con el cual afrontará la Liga 1 2019. La 'U' enfrentará a Universidad de Concepción de Chile, el sábado 2 de febrero a las 7:00 p.m. en el Estadio Monumental de Ate.

Tanto es el afán de los hinchas cremas que transcurrida una hora de haber puesto en venta las entradas en la página web de Joinnus, ya se habían expendido 6 mil tickets. Aquí te detallamos el precio de las entradas para esta inolvidable noche de celebración 'merengue'.

Sur (2 Adultos + 1 Niños) S/ 5.00 - S/ 20.00

Sur (2 Adultos + 2 Niños) S/ 5.00 - S/ 20.00

Norte S/ 20.00

Oriente S/ 35.00

Occidente S/ 50.00

Butacas S/ 120.00

Asimismo, la empresa Joinnus ha publicado una serie de consideraciones para tomar en cuenta al momento de adquirir las entradas.

- Por la compra online, las entradas llegarán al correo del adquiriente.

- Las entradas son transferibles y se puede hacer a través de la página de Joinnus.

- Solo se podrá realizar la transferencia 1 vez.

- El día del partido, el usuario deberá ir con su entrada impresa y el DNI físico. No se permitirá la entrada sin ninguno de estos documentos.

- Todos pagan entrada (de cualquier edad).

- Los datos de la entrada debe corresponder a los datos del DNI del asistente al partido. De no coincidir, se negará el ingreso.

- No serán válidas las entradas con nombres duplicados o sin nombre.