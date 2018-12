UFC 231 EN VIVO: Valentina Shevchenko vs Joanna Jedrzejczyk se enfrentan por el título peso mosca

Puede hacer historia. Valentina Shevchenko enfrenta a la polaca Joanna Jedrzejczyk este sábado en la pelea coestelar de UFC 231 (desde las 9:30 p.m. hora peruana EN VIVO ONLINE) en el Scotiabank Arena de Canadá. La ganadora se llevará el título de peso mosca.

Valentina Shevchenko y Joanna Jedrzejczyk son viejas conocidas. Ambas se han enfrentado en tres ocasiones, pero no en esta disciplina sino en muay thai, La peruana asoma como la favorita en las apuestas, pero ella quiere demostrarlo en el octágono.

"Me siento fuerte y rápida. Nada me detendrá. Mañana será mi noche, no pienso irme del Scotiabank Arena de Canadá sin el título peso mosca", dijo Valentina Shevchenko, tras el pesaje oficial de la UFC 231.

El cinturón de peso mosca lo tenía Nicco Montaño, pero la compañía que dirige Dana White se lo quitó debido a que la peleadora estadounidense estaba un año sin defender el título.

Valentina Shevchenko se convirtió en la contendiente número uno en esta división después de su victoria de febrero pasado sobre la brasileña Priscila Cachoeira.

Jedrzejczyk, de 31 años, fue una dominante campeona de peso paja (52,16 kg) durante dos años y defendió su título con éxito en cinco ocasiones hasta que cayó dos veces ante Rose Namajunas, vigente campeona de esa categoría. Y en su último combate, en julio pasado, Joanna venció a Tecia Torres por decisión unánime.

La pelea principal del evento estará a cargo del duelo entre Max Holloway y Brian Ortega. El 'Bendecido' defenderá el título peso pluma ante 'T-City', quien llega invicto en UFC.

País Preliminares Estelares Canal México 7:00 pm 9:00 pm FOX Sports/Fighting Sports Network Guatemala 7:00 pm 9:00 pm FOX Sports/Fighting Sports Network Nicaragua 7:00 pm 9:00 pm FOX Sports/Fighting Sports Network Costa Rica 7:00 pm 9:00 pm FOX Sports/Fighting Sports Network Honduras 7:00 pm 9:00 pm FOX Sports/Fighting Sports Network Perú 8:00 pm 10:00 pm FOX Sports/FOX Action Colombia 8:00 pm 10:00 pm FOX Sports/FOX Action Panamá 8:00 pm 10:00 pm FOX Sports/Fighting Sports Network Ecuador 8:00 pm 10:00 pm FOX Sports/FOX Action Venezuela 9:00 pm 11:00 pm FOX Sports/FOX Action Paraguay 9:00 pm 11:00 pm FOX Sports/FOX Action Bolivia 9:00 pm 11:00 pm FOX Sports/FOX Action República Dominicana 9:00 pm 11:00 pm FOX Sports/Fighting Sports Network Argentina 10:00 pm 12:00 am FOX Sports/FOX Action Brasil 10:00 pm 12:00 am FOX Sports/FOX Action Uruguay 10:00 pm 12:00 am FOX Sports/FOX Action Chile 10:00 pm 12:00 am FOX Sports/FOX Action

Canales para ver el Valentina Shevchenko vs Joanna Jedrzejczyk

Fox Action

Fighting Sports Network

PPV

FOX Action Latino

Movistar TV: canal 184.

DirecTV: canal 561.

Claro TV: canal 325 y 326.

FOX Action HD

Movistar TV: canal 788.

DirecTV: canal 1561.

Claro TV: canal 333 y 623.