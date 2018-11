México vs Brasil HOY EN VIVO: partidazo por el Mundial Femenino Sub 17

VER EN VIVO | México vs Brasil chocan HOY en el Estadio Domingo Burgueño Miguel por la fecha 2 del Grupo B del Mundial Femenil sub 17 Uruguay 2018. El partido está programado para las 3:00 p.m (hora peruana) y será transmitido vía Fox Sports. Además, podrás seguir el minuto a minuto y todos los goles del encuentro a través de Larepublica.pe.

La selección mexicana empató sin goles en su debut ante Sudáfrica en un duelo que dominaron de principio a fin y necesitan con urgencia un triunfo ante el ‘Scratch’ para asegurar un cupo en los cuartos de final de la competición.

El equipo dirigido por Mónica Vergara disputa su quinto Mundial de la categoría y necesitan cortar la racha de pasar de fase grupos en sus dos últimas participaciones de Costa Rica 2014 y Jordania 2016.

En tanto, la selección brasileña, favoritas para llevarse el certamen, debutaron sin goles con Japón y dejaron escapar puntos para asegurar el Grupo B. Las dirigidas por Valesca Araujo, no pudieron acorralar a las japonesas que dominaron el primer tiempo y gran parte del segundo.

El Grupo B, el de mexicanas y brasileñas, tiene la particularidad de que sus cuatro componentes, junto con Sudárica y Japón, igualan de momento en todo y sin goles.

