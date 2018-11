WWE Crown Jewel 2018 EN VIVO ONLINE: sigue las incidencias del mega evento en Arabia Saudí

Atención fans de la lucha libre. WWE Crown Jewel se lleva a cabo este viernes (desde las 10:00 a.m. EN VIVO ONLINE vía FOX Action) y el escenario será el Estadio de la Universidad Rey Saúd en Raid de Arabia Saudí.

Ya están confirmadas todas las peleas del evento, en donde sin duda la luchas más esperadas serán por los máximos títulos de RAW y SmackDown. Por la marca roja, Braun Strowman y Brock Lesnar disputarán el Campeonato Universal que dejó vacante Roman Reigns al confirmar que padece de Leucemia. Es la lucha con más incertidumbre.

AJ Styles defenderá su título Mundial frente a Samoa Joe. En el último capítulo de Smackdown el samoano atacó al ‘Fenomenal’ y ahora estarán cara a cara en WWE Crown Jewel para ponerle punto final a su rivalidad. Daniel Bryan, quien era el retador, decidió no viajar a Arabia Saudita por motivos personales.

En WWE Crown Jewel también marcará el regreso a los cuadriláteros de ‘DX’. El popular grupo formado por Thiple H y HBK se medirán ante The Undertaker y Kane. Un combate para la nostalgia de los fanáticos de la lucha libre.

Cartelera completa de WWE Crown Jewel por FOX Action

*Campeonato Universal

Braun Strowman vs. Brock Lesnar

*Campeonato de la WWE

Aj Styles vs. Samoa Joe (reemplaza a Daniel Bryan)

*Título por parejas de SmackDown

The Bar (Cesaro y Sheamus) vs The New Day (Big E, Xavier Woods y Kofi Kingston)

*WWE World Cup

Seth Rollins, Bobby Lashley (reemplaza a John Cena), Kurt Angle, Dolph Ziggler, Jeff Hardy, The Miz, Randy Orton y Rey Misterio.

*D-Generation X (Triple H y Shawn Michels) vs. Hermanos de la destrucción (Undertaker y Kane).

¿A qué hora comenzará el WWE Crown Jewel EN VIVO ONLINE por Fox Action?

Guatemala - 10:00 a. m.

Honduras - 10:00 a. m.

Nicaragua - 10:00 a. m.

Costa Rica - 10:00 a. m.

México - 10:00 a. m.

Perú - 11:00 a. m.

Colombia - 11:00 a. m.

Ecuador - 11:00 a. m.

Panamá - 11:00 a. m.

Estados Unidos (Miami, Florida, Washington y Nueva York) - 12:00 p. m.

Bolivia - 12:00 p. m.

Venezuela - 12:00 p. m.

Paraguay - 12:00 p. m.

Puerto Rico - 12:00 p. m.

Argentina - 1:00 p. m.

Uruguay - 1:00 p. m.

Chile - 1:00 p. m.

Brasil - 1:00 p. m.

España - 7:00 p. m.

¿Qué canales transmitirán EN VIVO ONLINE el WWE Crown Jewel?

WWE Network

FOX Action Latino

Movistar TV: canal 184.

DirecTV: canal 561.

Claro TV: canal 325 y 326.

FOX Action HD

Movistar TV: canal 788.

DirecTV: canal 1561.

Claro TV: canal 333 y 623.

Internet: ¿dónde seguir EN VIVO Y EN DIRECTO ONLINE el WWE Crown Jewel?

Si quieres seguir en Internet el WWE Crown Jewel, LaRepublica.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del evento en Arabia Saudita.