Relatores españoles elogiaron a Luis Advíncula tras ridiculizar a jugadores del Getafe

Luis Advíncula sigue demostrando que está al nivel de los grandes jugadores que militan en Europa. Esta vez, como se ve en un video subido a YouTube, el marcador derecho de la selección peruana volvió a impresionar con su gran velocidad durante el duelo entre el Rayo Vallecano y Getafe.

En el marco de la fecha 9 de la Liga Santander, Luis Advíncula conmovió a los relatores españoles encargados de transmitir el partido con su entrega dentro del campo y, debido a esto, recibió algunos elogios.

Como se puede observar en el clip de YouTube, el popular ‘Usain Bolt’ se metió una tremenda corrida en los minutos finales del Rayo Vallecano vs Getafe. Luis Advíncula recuperó la pelota cerca al medio campo y sobrepasó a varios rivales con su velocidad. Un fuera de serie.

La jugada hecha por el futbolista de 28 años generó alarma en los jugadores del Getafe, pues venía decidido a meterse a zona de definición. No obstante, el ex Sporting Cristal no llegó lejos y decidió jugar con un compañero.

Finalmente, el Rayo Vallecano perdió 2-1 contra el Getafe y, en estos momentos, se ubica en la penúltima posición de la Liga Santander con cinco puntos. Luis Advíncula, como se puede escuchar en el clip de YouTube, es el jugador que constantemente recibe elogios, pero su equipo debe mejorar si no quiere complicarse con el tema del descenso.