Jugadores de Gibraltar realizan emotiva celebración tras ganar su primer partido oficial [VIDEO]

Un día histórico vivieron lo jugadores de la selección de Gibraltar, quienes lograron su primer triunfo oficial en toda su historia. Joseph Chipolina fue el héroe para este país al anotar de penal y conseguir los tres puntos ante Armenia en la UEFA Nations League.

Los jugadores celebraron como si hubieran ganado la Copa del Mundo y estallaron de alegría tras el pitazo final. Gibraltar recién se afilió a la FIFA en el 2016 y el de este sábado es su primer triunfo oficial, sus otras dos victorias fueron en amistosos. además este logro lo hicieron de visitante ante el equipo del jugador de Arsenal, Henrikh Mkhitaryan.

Gibraltar había jugado 22 partidos y los perdió todos con una estadística terrible: 5 goles a favor y 107 goles en contra. La emoción de los jugadores era incontrolable. Desde que esta selección fue admitido por la UEFA en 2013, han sufrido sobre duras derrotas, perdiendo por ejemplo por 8-1 ante Polonia y 7-0 contra Alemania e Irlanda en la clasificación a la Eurocopa-2016.

La peor goleada en contra se la dio Bélgica (9-0) en 2017, en la ronda preliminar hacia el Mundial de Rusia 2018.

Este encuentro ante los armenios también trajo polémica porque las autoridades locales hicieron sonar el himno de Liechtenstein en lugar de Gibraltar. Tuvieron que pedir disculpas en las redes sociales.

Clean sheet ✅

3 points ✅

First ever points ✅



That winning feeling ⚽️🇬🇮!! pic.twitter.com/yqF5e0DYLL