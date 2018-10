McGregor vs Khabib: peleadores reaccionan al combate del año en UFC 229

UFC 229 McGregor vs Khabib quedará en la memoria no solo por las tremendas peleas que presentó, sino también por los actos de violencia que se suscitaron tras el evento estelar. En ese sentido, otros personajes del mundo de las MMA no pudieron quedarse sin comentar en sus cuentas de Twitter sobre tan controversial evento.

Así es como otros peleadores profesionales reaccionaron al evento estelar y a la gresca posterior.

Watching the @TheNotoriousMMA vs @TeamKhabib fight. Unimaginable never thought it would go down like this. Crazier than my fight riot. — Mike Tyson (@MikeTyson) 7 de octubre de 2018

Mirando McGregor vs Khabib. Inimaginable, nunca pensé que se iba a desarrollar así. Más loco que en mis tiempos.

This really isn't that bad let's be honest. Conor's crew did this same thing at a Bellator fight not to long ago — James Vick (@JamesVickMMA) 7 de octubre de 2018

Esto realmente no es tan malo para ser honesto. La gente de Conor hizo lo mismo en Bellator hace no mucho tiempo.

I’d say Vegas is a leeetle tense right now 😬 @ufc — Alpha Cat Zingano (@CatZingano) 7 de octubre de 2018

Diría que Las Vegas está un poco tensa en estos momentos.

Esto fue loco. No vi venir nada de eso.

Hey guys, two wrongs don’t make it right. Conor didn’t deserve that. No one did. But some things aren’t for fight promotion. Religion, family, country. Throwing stuff in Brooklyn. For Khabib it wasn’t fight promotion, it was really personal. Diff culture man. Sucks — Daniel Cormier (@dc_mma) 7 de octubre de 2018

Oigan chicos, dos cosas malas no hacen una buena. Conor no merecía esto, nadie lo merecía. Pero algunas cosas no se hacen para promocionar una pelea. Religión, familia, país. Tirando cosas en Brooklyn. Para Khabib no se trataba de promocionar una pelea, era realmente personal. Diferentes culturas. Esto apesta.

Unacceptable! You can’t jump the fence and punch the fighter. Awesome fights but on the end 👎🏽 — Rafael dos Anjos (@RdosAnjosMMA) 7 de octubre de 2018

Inaceptable. No puedes saltar de la reja y golpear a otro peleador. Asombrosa pelea pero al final.

One evil doesn't make another ok. Just because a dolly was thrown at a bus and was wrong and he should have been punished doesnt mean that what happened tonight is ok.



As a champion, you set a higher standard. You don't stoop to that level. This is not the actions of a champion. — Megan Anderson (@MeganA_mma) 7 de octubre de 2018

Algo malo no hace que lo otro sea bueno. Solo porque un objeto fue lanzado a un bus y estuvo mal y debió ser castigado, no significa que lo que pasó esta noche esté bien. Como campeón, debes tener un estándar superior, no puedes bajar de nivel. Esas no son acciones de un campeón.

Khabib just went full heel, amazingly making Conor the good guy. Classic pro wrestling move. #UFC299 — Angela Hill (@AngieOverkill) 7 de octubre de 2018

Khabib fue un absoluto villano, asombrosamente convirtiendo a Conor en el tipo bueno. Clásica movida de lucha libre de entretenimiento.

How crazy was that!! 😬😬 — Stephen Thompson (@WonderboyMMA) 7 de octubre de 2018

Qué loco fue eso.