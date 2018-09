Niña uruguaya de 7 años marcó un golazo jugando contra varones [VIDEO]

Nadie podría creerlo al verle tan pequeña y frágil, pero Mahia Macías es toda una ganadora y lo demuestra jugando contra los varones de su categoría, la 2011, en las ligas infantiles del fútbol uruguayo. Y esta vez, le demosró al mundo enteró de qué esté hecha con un golazo para Nacional contra Peñarol, el cual ha causado sensación en Youtube.

El golazo que marco en el superclácico uruguayo, y que ya es tendencia en Youtube, fue descrito por ella misma. “Nos cobró un tiro libre el juez, pateo Etefan, la tocó Thiago, luego el otro que me la tiró para que haga el gol es Lucas y ahí yo la paré y patié al arco. Sentí mucha felicidad, no sabía que festejo hacer, pero el que siempre hago es un corazón”.

Mahia Macías brindó estas palabras a ESPN, donde narró sus incios en el fútbol. “A los 4 años empecé a jugar, se siente como que estés jugando con niñas, pero son varones. Me acuerdo que metí 6 goles en mi primera práctica. Yo antes era ‘9’, pero me cambiaron porque un técnico nuevo quizo jugar con solo un delantero, y me pusieron como puntera por derecha”.

Mahia Macías celebrando su gol en el clásico.

Además la niña contó que la cábala para sus goles es la vincha que usa. “Cuando para mi segundo partido me puse otra, no metí ningún gol, en el siguiente volví a mi vincha y anoté un gol, y desde allí me quedé con esta”, aseguró Mahia Macías con la inocencia de su edad, tal y como se puede apreciar en Youtube.

Ante este enorme talento, desde la vereda de enfrente quisiéron llevarsela, pero Mahia nació siendo del ‘Bolso’ y desde muy chiquita ya tiene claros los códigos del fútbol. “Les dije que no, porque no me gusta Peñarol. Mi abuela es de ese equipo y me dijo un día para ir a ver uno de sus partidos, y le dijo no, obviamente que no”, dijo la pequeña con total seriedad.

“Nunca pensamos que iba a llegar a esto, ella hoy en día es una jugadora más del plantel, es titular, y se adaptó perfectamente a jugar con ellos. Al principio era raro para los niños jugar con una nena, desde marcar, correr, pero luego se fueron acostumbrando, en el festejo del gol se tiran encima de ella es un compañero más”, aseguró Favio Macías, padre de la menor, cuyo talento ya trascendió las fronteras gracias a Youtube