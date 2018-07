Brasil vs Bélgica: fecha, horarios y canales del duelo por cuartos de final del Mundial

Partidazo. Brasil y Bélgica, dos candidatos a quedarse con la Copa del Mundo, se verán las caras en los cuartos de final de Rusia 2018. Cotejo se jugará este viernes 6 de julio a la 1:00 p.m. (hora peruana) en el estadio Kazán Arena.

La 'Canarinha' superó su empate (1-1) ante Suiza en un debut que dejó más dudas que certezas y luego encadenó tres victorias seguidas: 2-0 a Costa Rica, Serbia y a México en los octavos de final.

Además, con ya un consolidado Neymar -tuvo un modesto inicio- y con el gran apoyo de Coutinho, Willian, Gabriel Jesús y Paulinho, esperan seguir su camino hacia el hexacampeonato.

Pero enfrente está una Bélgica plagadas de estrella que sueña con dar la sorpresa. Eden Hazard, Yannick Carrasco, Dries Mertens, Ken De Bruyne y Romelu Lukaku, goleador del equipo con 4 anotaciones, son sus principales armas en ataque.

Los belgas clasificaron a cuartos con un pleno de victorias ante Panamá (3-0), Túnez (5-2), Inglaterra (1-0) y sufrió más de la cuenta ante Japón (3-2).

